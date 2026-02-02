¡No es 2 de Mayo! Futbolistas de Alianza enfrentarán a escuadra brasileña en torneo Conmebol

Confirman que futbolistas de Alianza Lima viajarán hasta Paraguay, pero no para enfrentar a 2 de Mayo por la Copa Libertadores. Blanquiazules se enfrentarán a equipo de Brasil por la presente edición de torneo Conmebol, y así lo confirmó el club mediante sus redes sociales oficiales. ¿Qué está sucediendo?

PUEDES VER: Alianza Lima le quitó el dorsal 5 a Carlos Zambrano y se la dio a nuevo refuerzo del extranjero

Resulta que, mientras los hinchas están a la espera del duelo con los paraguayos, el club confirmó las convocadas de su plantel para la selección peruana femenina: Kaylee Rybinski, Ángela Laynes, Lucerino Huamán y Lupita Rodríguez. Las chicas dentro de poco jugarán el Sudamericano Sub-20 Femenino en tierras guaraníes y conformarán el Grupo B junto a otras cuatro escuadras del continente.

De esta forma, las jugadoras de Alianza Lima Femenino se unirán a la Blanquirroja para luchar por uno de los cuatro boletos para la Copa del Mundo 2026 de la categoría. En su zona están las potencias Brasil y Argentina, además de Ecuador y Bolivia, por lo que tendrán una misión sumamente complicada si quieren hacer historia.

Alianza Lima y sus convocadas a la selección.

¿Cuándo se juega el Sudamericano Sub-20 Femenino?

En esta competición participarán todos los países de la Conmebol e iniciará el próximo 4 de febrero, es decir el miércoles de esta semana, y terminará el 28 del mismo mes. La selección peruana debutará el jueves 5 ante su similar de Bolivia en el Estadio Emiliano Ghezzi.

¿Cómo se realiza el Sudamericano Sub-20 Femenino?

El Sudamericano Sub-20 Femenino se divide en dos partes. Primero está la Fase Regular donde clasifican tres de cinco selecciones, y luego la Fase Final donde entre seis naciones competirán para acceder al Mundial de este año que se llevará a cabo en Polonia durante el mes de septiembre. Perú nunca ha clasificado al máximo certamen internacional de la FIFA en esta categoría.