Ferrari reveló si el 'Chorri' Palacios será asistente técnico de Mano Menezes en la selección: "Tiene que..."

Jean Ferrari sorprendió con tajante respuesta sobre la posible incorporación de Roberto Palacios al comando técnico de la selección peruana de Mano Menezes.

Jasmin Huaman
Jean Ferrari reveló si Roberto Palacios trabajará junto a Mano Menezes.
Jean Ferrari reveló si Roberto Palacios trabajará junto a Mano Menezes. | Foto: Composición Líbero
Con el anuncio de Mano Menezes como nuevo entrenador de la Bicolor se da inicio a una nueva etapa en el equipo nacional y con ello también se empieza a especular sobre los nombres que acompañarán al DT brasileño en el comando técnico. Jean Ferrari, director general de la FPF, reveló si se está manejando el nombre de Roberto 'Chorri' Palacios.

La era de Mano Menezes ha iniciado en el fútbol peruano y se ha generado una alta expectativa con respecto a la próxima nómina de jugadores que serán convocados para los partidos amistosos por la fecha FIFA. En tanto, también se habla sobre quiénes estarán apoyando al DT de la blanquirroja y a pesar de que se deslizó la idea del 'Chorri', todo parece indicar que no será así.

Jean Ferrari revela si Roberto Palacios trabajará junto a Mano Menezes

Durante una entrevista con RPP, Jean Ferrari sorprendió a explicar varios detalles de los planes que tiene para la reestructuración de la selección peruana y uno de ellos será ayudar en la conformación del comando técnico de Mano Menezes.

Al ser consultado sobre Roberto Palacios, Ferrari fue claro al explicar que: "El asistente técnico peruano que se sume a Menezes tiene que tener una proyección de entrenador importante. A Roberto Palacios no lo tenemos contemplado".

Roberto Palacios

Jean Ferrari descartó a Roberto Palacios junto a Mano Menezes.

¿Selección peruana jugará en la altura?

Ante la posibilidad creciente de tener partidos del equipo nacional en la altura, Jean Ferrari no descartó esta posibilidad, pero tampoco afirmó que vaya a emplear esta estrategia, ya que la decisión final no depende de él.

"Me gustaría llevar a algunos partidos de las clasificatorias a la altura, pero dependerá de lo que quiera el directorio", explicó en conversación con RPP.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

