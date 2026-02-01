- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs ADT
- Real Madrid vs Rayo Vallecano
- Garcilaso vs Sporting Cristal
- Boca Juniors vs Newell's
- Rosario Central vs River Plate
- Peñarol vs Nacional
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
Oficial: Selección peruana presentó lista de futbolistas con solo 3 figuras de Alianza Lima
La selección peruana presentó la lista de futbolistas que disputarán importantes partidos; sin embargo, el gran detalle está en que solo convocó a 3 figuras de Alianza Lima.
La selección peruana presentó oficialmente a Mano Menezes como el técnico absoluto que buscará la clasificación al Mundial 2030. Sin embargo, no solo hay noticias en el ámbito masculino, ya que el equipo femenino presentó la lista de convocadas para un importante torneo Sub-20. Lo más curioso es que solo convocaron a 3 jugadoras de Alianza Lima.
PUEDES VER: Selección peruana confirmó que sus próximos dos partidos amistosos serán transmitidos por YouTube
Selección peruana hizo oficial la convocatoria con solo 3 futbolistas de Alianza Lima
La Sub-20 femenina de la selección peruana hizo oficial su lista de convocadas para disputar el Torneo Conmebol en Paraguay bajo el liderazgo del técnico Gastón Camargo.
Si bien es cierto, lograron convocar a diversas futbolistas menores de 20 años, lo más curioso está en que solo llamaron a 3 futbolistas de Alianza Lima.
Selección peruana presentó lista de convocadas para el Torneo Conmebol Sub-20 Femenino.
Estamos hablando de la arquera Kaylee Rybinski, la defensa Angela Kellerman y la volante Lucerito Huamán. Esto a diferencia de Universitario de Deportes, que tuvo el llamado de 4 jugadoras.
Nos referimos a las defensoras Carmen Campos y Luana Chamochumbi, la volante María Alejandro Espejo, y las delanteras Camila Pio y Claudia Ipanaque.
Selección peruana: Lista de convocadas Sub-20 Femenino
Arqueras
- Kaylee Rybinski
- Laura Miranda
Defensas
- Ana Lucía Deletre
- Carmen Campos
- Annabella Kellerman
- Angela Laynes
- Luana Chamochumbi
- Alejandra Salazar
Mediocampistas
- Sarah Reyes
- Lucerito Huamán
- Alba Soto
- Khloe Olano
- Sofía Aguayo
- Sofía Ayala
- Dominic Escudero
- Alexa Zevallos
- Isabella Kaemmerer
- María Alejandra Espejo
Delanteras
- Camila Pio
- Valeria Luzio
- Guadalupe Rodríguez
- Claudia Ipanaque
Torneo CONMEBOL Sub-20 Femenina
El Torneo Conmebol Sub-20 Femenino se realizará del 4 de febrero al 29 de febrero en Paraguay, donde participarán países de Sudamérica. Los 4 mejores del hexagonal final clasificarán al Mundial Femenino Sub-20.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90