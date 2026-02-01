Oficial: Selección peruana presentó lista de futbolistas con solo 3 figuras de Alianza Lima

La selección peruana presentó oficialmente a Mano Menezes como el técnico absoluto que buscará la clasificación al Mundial 2030. Sin embargo, no solo hay noticias en el ámbito masculino, ya que el equipo femenino presentó la lista de convocadas para un importante torneo Sub-20. Lo más curioso es que solo convocaron a 3 jugadoras de Alianza Lima.

Selección peruana hizo oficial la convocatoria con solo 3 futbolistas de Alianza Lima

La Sub-20 femenina de la selección peruana hizo oficial su lista de convocadas para disputar el Torneo Conmebol en Paraguay bajo el liderazgo del técnico Gastón Camargo.

Si bien es cierto, lograron convocar a diversas futbolistas menores de 20 años, lo más curioso está en que solo llamaron a 3 futbolistas de Alianza Lima.

Selección peruana presentó lista de convocadas para el Torneo Conmebol Sub-20 Femenino.

Estamos hablando de la arquera Kaylee Rybinski, la defensa Angela Kellerman y la volante Lucerito Huamán. Esto a diferencia de Universitario de Deportes, que tuvo el llamado de 4 jugadoras.

Nos referimos a las defensoras Carmen Campos y Luana Chamochumbi, la volante María Alejandro Espejo, y las delanteras Camila Pio y Claudia Ipanaque.

Selección peruana: Lista de convocadas Sub-20 Femenino

Arqueras

Kaylee Rybinski

Laura Miranda

Defensas

Ana Lucía Deletre

Carmen Campos

Annabella Kellerman

Angela Laynes

Luana Chamochumbi

Alejandra Salazar

Mediocampistas

Sarah Reyes

Lucerito Huamán

Alba Soto

Khloe Olano

Sofía Aguayo

Sofía Ayala

Dominic Escudero

Alexa Zevallos

Isabella Kaemmerer

María Alejandra Espejo

Delanteras

Camila Pio

Valeria Luzio

Guadalupe Rodríguez

Claudia Ipanaque

Torneo CONMEBOL Sub-20 Femenina

El Torneo Conmebol Sub-20 Femenino se realizará del 4 de febrero al 29 de febrero en Paraguay, donde participarán países de Sudamérica. Los 4 mejores del hexagonal final clasificarán al Mundial Femenino Sub-20.