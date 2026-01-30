0
EN VIVO
Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1

Reimond Manco dejó dura crítica sobre Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Lo han traído por..."

Aunque han pasado pocas horas desde que se presentó a Mano Menezes como nuevo DT de la selección peruana, Reimond Manco hizo una reflexión de su llegada.

Jasmin Huaman
Reimond Manco critica el fichaje de Mano Menezes como DT de Perú.
Reimond Manco critica el fichaje de Mano Menezes como DT de Perú. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

El recambio generacional y futuro de la selección peruana estará a cargo de Mano Menezes quien buscará conseguir la clasificación al próximo Mundial. En medio de ello, el experimentado DT brasileño ha causado gran expectativa, pero también ha recibido una tajante opinión de Reimond Manco.

Agustín Lozano se refirió a las polémicas declaraciones de Renato Tapia.

PUEDES VER: Agustín Lozano se dirigió a Renato Tapia tras sus polémica declaraciones: "Va a tener que..."

Reimond Manco deja dura crítica a Mano Menezes

Tras ser presentado como nuevo entrenador de la selección peruana, Reimond Manco habló sobre el fichaje de Mano Menezes y explicó detalladamente por qué no está de acuerdo con la elección del brasileño a pesar de la gran trayectoria que tiene como estratega.

"Seguimos en la misma línea de Reynoso y Fossati, algo que ya está comprobado que no funcionó. El estilo de Mano Menezes, para ser un técnico brasileño, es muy diferente a lo que ellos proponen. Creo que lo han traído más por el nombre y la trayectoria que por convicción", explicó durante el programa 'Juego cruzado'.

(Video: Denganche)

Tras confirmarse a Mano Menezes como el DT que vuelva a traer la esperanza a la selección peruana, también se reveló la planificación de amistosos de la 'Bicolor' en busca de ir ganando terreno y llegar con un equipo consolidado para las próximas Eliminatorias.

Amistosos de Perú con Mano Menezes

El periodista Gustavo Peralta señaló que para la fecha FIFA del mes de marzo, Perú se enfrentará a Senegal y Jordania. Estas serán las primeras pruebas del renovado equipo nacional. También se analiza l a posibilidad de enfrentarse a Estados Unidos, Países Bajos, Escocia o Egipto.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Tiago Cantoro, ex Universitario, remece el mercado y firma por mítico club para el 2026: "Talento"

  2. Alineaciones de Alianza Lima vs Sport Huancayo: Inédito once de Guede para su debut en la Liga 1

  3. Agustín Lozano se dirigió a Renato Tapia tras sus polémica declaraciones: "Va a tener que..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano