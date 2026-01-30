Reimond Manco dejó dura crítica sobre Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Lo han traído por..."

El recambio generacional y futuro de la selección peruana estará a cargo de Mano Menezes quien buscará conseguir la clasificación al próximo Mundial. En medio de ello, el experimentado DT brasileño ha causado gran expectativa, pero también ha recibido una tajante opinión de Reimond Manco.

Reimond Manco deja dura crítica a Mano Menezes

Tras ser presentado como nuevo entrenador de la selección peruana, Reimond Manco habló sobre el fichaje de Mano Menezes y explicó detalladamente por qué no está de acuerdo con la elección del brasileño a pesar de la gran trayectoria que tiene como estratega.

"Seguimos en la misma línea de Reynoso y Fossati, algo que ya está comprobado que no funcionó. El estilo de Mano Menezes, para ser un técnico brasileño, es muy diferente a lo que ellos proponen. Creo que lo han traído más por el nombre y la trayectoria que por convicción", explicó durante el programa 'Juego cruzado'.

Tras confirmarse a Mano Menezes como el DT que vuelva a traer la esperanza a la selección peruana, también se reveló la planificación de amistosos de la 'Bicolor' en busca de ir ganando terreno y llegar con un equipo consolidado para las próximas Eliminatorias.

Amistosos de Perú con Mano Menezes

El periodista Gustavo Peralta señaló que para la fecha FIFA del mes de marzo, Perú se enfrentará a Senegal y Jordania. Estas serán las primeras pruebas del renovado equipo nacional. También se analiza l a posibilidad de enfrentarse a Estados Unidos, Países Bajos, Escocia o Egipto.