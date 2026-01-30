Jean Ferrari en desacuerdo con la Liga 1 tras aprobarse los 7 cupos extranjeros: "No es lo ideal"

Luego de la presentación de Mano Menezes como nuevo DT de la selección peruana, uno de los aspectos que se consultó en conferencia de prensa fue sobre el séptimo cupo extranjero en la Liga 1 2026. Ante este panorama, uno de los que no calló fue Jean Ferrari, quien tomó una inesperada postura pese a representar a la FPF.

En una entrevista al programa "Fútbol Satélite", Jean Ferrari no solo se refirió al presente que tendrá la selección peruana con Mano Menezes, sino que dio su opinión al ver que los cupos extranjeros en la Liga 1 2026 pasó de seis a siete. Un hecho que no agrada al exadministrador de Universitario de Deportes, ya que sentía que con seis era suficiente.

En primera instancia, dejó en claro que la inclusión de seis extranjeros valió para que Universitario y Alianza Lima lleguen a instancias finales de Copa Libertadores y Sudamericana. Sin embargo, siente que se debe trabajar con esa base y poco a poco ir reduciendo ello. Para el director general de la FPF, "no es ideal" el aumento de cupos de futbolistas internacionales para la presente edición de la Liga 1.

"¿Buena medida los 7 extranjeros? Yo tengo un punto de vista en función a no compararnos. Hay otros países que tienen más cupos de extranjeros. Yo me enfoco en lo que nos ha funcionado el año pasado, por algo la 'U' llegó a octavos de Copa Libertadores, Alianza Lima llegó a cuartos de Sudamericana. Tuvimos 6 equipos en torneos internacionales y eso fue porque se eligió bien a los extranjeros y para mí el cupo de 6 extranjeros era lo ideal. A partir de ahí, deberíamos apuntar hacia abajo, no hacia arriba. Es lo que yo creo. Pero bueno, los clubes optaron por otra cosa, decidieron otra cosa y bueno hoy tenemos estos 7 cupos que a mi parecer no es lo ideal. Pero bueno, ya es decisión de los clubes", manifestó Jean Ferrari.

Los futbolistas extranjeros de Universitario y Alianza Lima para la Liga 1 2026

UNIVERSITARIO

Williams Riveros - Defensa central (Paraguayo)

Matías Di Benedetto - Defensa central (Argentino)

Caín Fara - Defensa central (Argentino)

José Carabalí - Lateral (Ecuatoriano)

Miguel Silveira - Mediocentro (Brasileño)

Héctor Fértoli - Extremo (Argentino-italiano)

Lisandro Alzugaray - Extremo (Argentino)

Sekou Gassama - Delantero (Senegalés-español)

ALIANZA LIMA