Universitario de Deportes tendrá su parada más complicada en esta Liga 1 2026 durante la fecha 2 del Apertura, cuando visita a Cusco FC, un equipo que el año pasado fue revelación y hasta clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Recientemente se conocieron cuánto costarán las entradas para este duelo que promete emoción de principio a fin.

A diferencia de otros clubes, que aprovechan las visitas de la 'U' y Alianza Lima para colocar precios exorbitantes, los 'Dorados' han optado por no especular y las localidades están a precios accesibles.

Las populares para el encuentro estarán 15 soles, norte será para los aficionados, mientras que sur estará 10 soles, aunque solo para esa zona habrá una promoción 2x1.

Precio de entradas para Universitario vs Cusco FC

Repasa los precios de entradas de las cuatro tribunas, las mismas que se venderán solo a través de la plataforma Joinnus. De momento, no se ha confirmado que expidan de forma presencial.

Cusco FC y los precios de entradas para enfrentar a Universitario.

Universitario vs Cusco FC: Fecha, hora y canal para ver amistoso

Universitario se enfrenta a Cusco FC el próximo sábado 7 de febrero, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El cotejo será transmitido por L1 MAX, canal disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, entre otros.

Recordemos que previamente, la 'U' jugará este domingo 1 de febrero ante ADT en el Monumental; además, el mismo día Cusco FC visitará a Alianza Atlético en Sullana.