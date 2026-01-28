Se fue de Al-Ahli y ahora elogió a la hinchada de Universitario de Deportes: "Lindo"

Universitario de Deportes contará esta temporada con Lisandro Alzugaray, futbolista con gran trayectoria que ha jugado en grandes clubes como Liga de Quito de Ecuador y hasta Al-Ahli de Arabia Saudita. Desde su presentación en la 'Noche Crema', se ha destacado por su desempeño y la hinchada del cuadro crema lo ha elogiado.

Jugó en Al-Ahli y ahora se rindió en elogios ante la hinchada de Universitario tras la 'Noche Crema'

En la entrevista con la cuenta oficial de Universitario, Alzugaray fue consultado sobre diversos temas que abarcan su fichaje al club de Ate y, sobre todo, por la 'Noche Crema'.

Ante la consulta sobre cómo vivió su presentación oficial ante la hinchada de la escuadra merengue en el Estadio Monumental, el delantero afirmó que ha sido una experiencia única y que se sorprendió por la gran magnitud.

Además, comparó la 'Noche Blanca' de Liga de Quito con la 'Noche Crema' de Universitario, afirmando que hay una total diferencia entre la logística y la cantidad de hinchada.

"Bueno, la verdad es que la sensación es de sorpresa. En Ecuador me tocó estar en la Noche Blanca y no fue tan así, me sorprendió la Noche Crema, fue lindo", dijo el delantero.

Lisandro Alzugaray se rindió en elogios ante la hinchada de Universitario tras la 'Noche Crema'.

Lisandro Alzugaray fichó por Universitario

El delantero argentino Lisandro Alzugaray llegó a Universitario de Deportes luego de jugar varias temporadas en Liga de Quito de Ecuador, donde es catalogado como referente por sus goles. El también extremo jugará durante todo el 2026 y hasta el 2027 con la camiseta merengue, llegando a Perú con la gran vitrina de haber sido campeón de la Copa Sudamericana con LDU.

Lisandro Alzugaray en Al-Ahli

En el año 2022, Alzugaray recibió una oferta del Al-Ahli después de tener una gran temporada con la Universidad Católica de Ecuador. Sin embargo, al vestir la camiseta del equipo saudí, no logró disputar partidos oficiales, por lo que fue cedido a la Liga Deportiva Universitaria de Quito.