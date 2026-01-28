Jugó en Racing y ahora elogió a la hinchada de Universitario tras la Noche Crema: "Fue asombroso"

Universitario de Deportes se encuentra enfocado para poder destacar de gran manera en su debut por la Liga 1 2026. El cuadro crema dejó una gran impresión en su presentación por la Noche Crema y, tras el gran recibimiento, un exjugador de Racing de Argentina emocionó al rendirse en elogios ante la hinchada merengue.

Jugó en Racing y ahora elogió a la hinchada de Universitario tras la Noche Crema

El cuadro crema tuvo una de sus mejores presentaciones de los últimos años, donde han recibido elogios de la prensa internacional, especialmente por el apoyo que mostraron sus hinchas. Por ello, durante una conferencia de prensa, le consultaron a Martín Pérez Guedes por como vivieron los jugadores el ambiente dentro del campo.

El volante argentino, sorprendió al señalar que fue una noche muy especial para lo jugadores y quedó atónito con el recibimiento que tuvieron por parte de los hinchas y el aliento de todo el partido. Asimismo, recalcó que los fichajes también quedaron impresionados.

"Venimos haciendo una pretemporada muy buena e intensa, adaptándonos a la idea del profe. La Noche Crema fue muy linda y especial para todos nosotros. Fue asombroso el recibimiento de la gente y como apoyaron durante todo el partido como siempre, los chicos nuevos se llevaron una gran emoción", expresó el volante.

Las declaraciones del volante de 34 años sorprenden y emocionan a los hinchas, considerando que jugó en las filas de Racing durante varios años. No obstante, pese a su pasado en un club grande Argentina, quedó impresionado por el gran apoyo de la hinchada de la 'U'.

Martín Pérez Guedes habló sobre el inicio de la temporada

Al ser consultado por el objetivo de la temporada, Pérez Guedes señaló que el equipo no está pensando en el título, ya que aún falta mucho para la definición. En esa línea, señaló que todo los focos están puestos en el partido ante ADT.

"La prioridad del equipo es el domingo ante ADT, somos un grupo que no mira muy lejos, falta para la copa y para conseguir el objetivo a fin de año. Tenemos que empezar con buen pie ante un rival que va a venir a proponer y jugar su partido", señaló.