0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Benfica
EN VIVO
Barcelona vs Copenhague

Jugó en Racing y ahora elogió a la hinchada de Universitario tras la Noche Crema: "Fue asombroso"

Tuvo un paso por Racing de Argentina y sorprendió al elogiar el gran apoyo de los hinchas de Universitario durante la Noche Crema 2026. ¿De quién se trata?

Angel Curo
Jugó en Racing y ahora elogió a la hinchada de Universitario tras la Noche Crema
Jugó en Racing y ahora elogió a la hinchada de Universitario tras la Noche Crema | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes se encuentra enfocado para poder destacar de gran manera en su debut por la Liga 1 2026. El cuadro crema dejó una gran impresión en su presentación por la Noche Crema y, tras el gran recibimiento, un exjugador de Racing de Argentina emocionó al rendirse en elogios ante la hinchada merengue.

Anderson Santamaría se perderá el duelo ante ADT.

PUEDES VER: Anderson Santamaría se suma a lista de bajas de Universitario para partido ante ADT

Jugó en Racing y ahora elogió a la hinchada de Universitario tras la Noche Crema

El cuadro crema tuvo una de sus mejores presentaciones de los últimos años, donde han recibido elogios de la prensa internacional, especialmente por el apoyo que mostraron sus hinchas. Por ello, durante una conferencia de prensa, le consultaron a Martín Pérez Guedes por como vivieron los jugadores el ambiente dentro del campo.

El volante argentino, sorprendió al señalar que fue una noche muy especial para lo jugadores y quedó atónito con el recibimiento que tuvieron por parte de los hinchas y el aliento de todo el partido. Asimismo, recalcó que los fichajes también quedaron impresionados.

Video: Modo Crema

"Venimos haciendo una pretemporada muy buena e intensa, adaptándonos a la idea del profe. La Noche Crema fue muy linda y especial para todos nosotros. Fue asombroso el recibimiento de la gente y como apoyaron durante todo el partido como siempre, los chicos nuevos se llevaron una gran emoción", expresó el volante.

Las declaraciones del volante de 34 años sorprenden y emocionan a los hinchas, considerando que jugó en las filas de Racing durante varios años. No obstante, pese a su pasado en un club grande Argentina, quedó impresionado por el gran apoyo de la hinchada de la 'U'.

Martín Pérez Guedes habló sobre el inicio de la temporada

Al ser consultado por el objetivo de la temporada, Pérez Guedes señaló que el equipo no está pensando en el título, ya que aún falta mucho para la definición. En esa línea, señaló que todo los focos están puestos en el partido ante ADT.

"La prioridad del equipo es el domingo ante ADT, somos un grupo que no mira muy lejos, falta para la copa y para conseguir el objetivo a fin de año. Tenemos que empezar con buen pie ante un rival que va a venir a proponer y jugar su partido", señaló.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Futbolista de Inter Miami rompe su silencio y da firme calificativo a jugador de Alianza Lima: "Es un..."

  2. Futbolista internacional anuncia salida de Alianza Lima a poco de iniciar la Liga: "Hoy me despido"

  3. Atacante volvió al Perú tras su paso por Europa y se unió a los entrenamientos de Universitario

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano