Mr. Peet confirma sensible baja en Alianza Lima para la Copa Libertadores: "3 a 5 semanas"
Peter Arévalo reveló que Alianza Lima no podrá contar con importante elemento de cara al inicio de su participación en la Copa Libertadores 2026. ¿De quién se trata?
Además de los jugadores apartados por indisciplina, Alianza Lima sufrirá otra sensible baja de cara no solo al inicio de la Liga 1, también este elemento se pierde la llave de Copa Libertadores ante 2 de Mayo y tampoco estaría en los eventuales partidos ante Sporting Cristal por el certamen internacional.
Se trata de Jesús Castillo, quien no viajó a Huancayo y luego el club emitió el parte médico donde se informó que el mediocampista sufrió un desgarro parcial del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. Peter Arévalo se animó a dar un pronóstico sobre el tiempo de baja.
"Entre 3 y 5 semanas podría ser lo de Jesús Castillo. De manera optimista, creo que en 3 semanas ya podría esta volviendo a entrenar", dijo el popular Mr Peet en la última emisión de su programa Madrugol.
Si se cumplen estos plazos, el canterano de Alianza Lima se pierde la Fase 1 de la Copa Libertadores y posiblemente los dos partidos ante Sporting Crista de Fase 2, esto en caso consigan eliminar a los paraguayos.
Recordemos que el volante había jugado todos los partidos de pretemporada, cumpliendo buenas actuaciones, como cuando se midió ante Inter Miami de Lionel Messi en Matute.
