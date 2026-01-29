Banner casi se cae sobre Agustín Lozano, Jean Ferrari y Mano Menezes en medio de su presentación

Agustín Lozano y Jean Ferrari se encontraban presentando oficialmente a Mano Menezes como flamante técnico de la selección peruana, y en medio de ello, el panel casi se cae encima de los ya mencionados, generando preocupación entre todos los asistentes a la conferencia de prensa.

Después de que Agustín Lozano expresara su comentario y diera la bienvenida a Menezes como el nuevo técnico de la selección peruana, Jean Ferari tomó la palabra para hacer lo propio.

Sin embargo, lo que vendría en medio de su mensaje no lo tenía previsto, ya que un banner que estaba detrás de los mencionados estuvo a punto de aplastar al presidente de la FPF, director general de la FPF y ahora técnico de la selección peruana.

Video: Federación Peruana de Fútbol

Gracias al buen instinto de Ferrari, el panel pudo ser controlado a tiempo y de esa forma lograron solucionar el problema, continuando con sus labores como si nada hubiera pasado.

Además, en este momento no llegó a repercutir, ya que no lastimó a nadie, por lo que ni Lozano, Menezes ni el mismo Ferrari resultaron heridos y pudieron continuar con la presentación.

Mano Menezes fue presentado como técnico de la selección peruana

Este 29 de enero, Mano Menezes fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de la selección peruana en medio de una conferencia de prensa liderada por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, y Jean Ferrari, Director General de la FPF.

"Siempre podemos hacer una renovación, por partes, más equilibrada. A veces no es posible, porque queremos clasificar a la copa. La transición demora un poco, se paga un poco el precio. Necesitamos hablar con jugadores de experiencia, cara a cara", fueron las primeras palabras del brasileño.