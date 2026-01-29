Se confirmó que entrenador brasileño será anunciado como nuevo DT de la selección peruana Sub-20

Hoy realmente será un día de sorpresas. En horas de la mañana llegó al Perú el brasileño Mano Menezes, quién en horas de la tarde será anunciado como nuevo DT de la selección peruana. Ahora se está comentando que su asistente técnico tendrá dos cargos en su estadía en Perú: será asistente y el DT de la Sub-20. Sorprendente.

Nuevo DT de la selección peruana Sub-20

"Thiago Kosloski es el primer asistente técnico de Mano Menezes, pero también será oficializado como el nuevo DT de la selección peruana Sub-20. En su momento también fue parte de la selección Sub-20 de Brasil y fue clave en el proceso formativo de varios jugadores brasileños que hoy están en el extranjero", reveló el periodista Gustavo Peralta vía L1 Max.

Video: Gustavo Peralta

Esto es sin duda una gran noticia para la selección peruana, parece que el nuevo DT quiere que su comando técnico tenga el control de menores en Perú y así nutrir al equipo de mayores con futuras estrellas.Thiago Kosloski tendrá una dura tarea, pero debe aprovechar a jugadores como Bassco Soyer, Felipe Chávez, entre otros jugadores que pueden ser parte de ambas selecciones.

¿Quién es Thiago Kosloski?

Thiago Kosloski, reconocido por su destacada trayectoria en selecciones juveniles, ha logrado importantes títulos como el Sudamericano Sub-20 y la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2023 como asistente de la Selección de Brasil. Además, ha tenido experiencia como técnico principal en Coritiba y a nivel internacional dirigiendo al Vitoria de Guimarães en Portugal.

Thiago Kosloski en la Selección de Brasil | CBF

Parte de los cuerpos técnicos de élite, Kosloski ha colaborado en el Vasco da Gama junto a Ramón Díaz antes de unirse al equipo de Mano Menezes. Su carrera se ha destacado por su labor en la formación de talentos y la gestión en clubes de alta presión, consolidándose como uno de los asistentes más respetados en el fútbol brasileño actual.