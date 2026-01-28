0
¡Confirmado! Mano Menezes es el nuevo entrenador de la selección peruana para las Eliminatorias 2030

La FPF hará oficial la contratación de Mano Menezes como director técnico de la selección peruana para las próximas Eliminatorias al Mundial 2030.

Francisco Esteves
¡Solo falta el anuncio! La Federación Peruana de Fútbol contrató al brasileño Mano Menezes como nuevo director técnico de la selección peruana con miras a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. El periodista Enrique de la Rosa lo adelantó en sus redes sociales y recientemente Líbero pudo confirmar que, efectivamente, el ex Gremio ahora afrontará un nuevo reto profesional como DT de la Blanquirroja.

De esta forma, el conjunto nacional volverá a tener entrenador oficial luego de la salida de Jorge Fossati, ya que tras ello únicamente tuvo estrategas interinos como Óscar Ibáñez o Manuel Barreto. Eso sí, el presente del ex selección de Brasil no es el más alentador y se fue con más derrotas que triunfos en dos de sus últimos 6 clubes a los que dirigió desde el año 2020.

Trayectoria de Mano Menezes

Estos son los equipos que ha dirigido:

  • Guarani-RS
  • SC Inter (reserva)
  • Brasil Pelotas
  • Iraty
  • 15 de Novembro
  • Caxias-RS
  • Gremio
  • Corinthians
  • Selección de Brasil
  • Flamengo
  • Cruzeiro
  • SD Luneng
  • Palmeiras
  • Bahía
  • Al Nassr
  • Internacional
  • Fluminense

Francisco Esteves
Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

