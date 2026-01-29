La selección peruana enfrentará a países que clasificaron al Mundial 2026 por fecha FIFA

¡Empieza la era de Mano Menezes en la bicolor! En Hablemos de MAX, Gustavo Peralta informó que la selección peruana aprovechará al máximo sus amistosos por fecha FIFA y se medirá contra países que clasificaron al Mundial 2026.

El comunicador explicó que, si bien hay un acuerdo entre las partes, falta la firma para que todo se pueda oficializar. "En marzo, todo hace indicar que Perú jugará en Francia, París, contra Senegal, selección mundialista", indicó Peralta.

"También en marzo con Jordania, en Jordania, también selección mundialista", agregó el periodista. Además, la bicolor también analiza enfrentarse a otros países que estarán en la Copa del Mundo, aprovechando la fecha FIFA.

Para la fecha FIFA de junio, el equipo de todos se puede medir contra Estados Unidos en el país norteamericano y Países Bajos, aunque Egipto y Escocia se asoman como alternativas.

Entre septiembre y octubre, Perú tiene la oportunidad de sostener 4 partidos. La idea de la FPF es que la bicolor pueda tener amistosos en México, Miami, Canadá y Lima.

Perú jugará en Japón

Gustavo Peralta puntualizó que en noviembre la selección peruana viajará a Japón. Se puede enfrentar a los 'Samuráis' o Crea del Sur. La bicolor trabaja para tener rodaje y llegar en gran nivel a la próxima cita mundialista.