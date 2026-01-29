¡Lo último! Dos jugadores de Alianza Lima se lesionaron tras el partido contra Inter Miami

Alianza Lima suma un nuevo dolor de cabeza, pues se confirmó que Jesús Castillo y Josué Estrada presentan lesiones que los dejarán fuera del arranque de la Liga 1 2026. Ambos futbolistas no podrán ser considerados por Pablo Guede para el debut ante Sport Huancayo, en la siempre exigente ciudad incontrastable.

El cuadro 'blanquiazul' informó que, tras el partido amistoso ante Inter Miami, dos de sus futbolistas terminaron con molestias físicas: Jesús Castillo sufrió un desgarro parcial del ligamento colateral, mientras que Josué Estrada fue diagnosticado con una tendinitis.

"En el duelo ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul, nuestro futbolista Jesús Castillo sufrió una lesión durante el partido. Los estudios médicos posteriores confirmaron que el volante blanquiazul sufrió un desgarro parcial del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda", se lee en el comunicado.

Parte médico de Jesús Castillo.

Además, Alianza Lima aclaró que ambos elementos se encuentran en recuperación y bajo supervisión médica: "Iniciaron sesiones de fisioterapia bajo la supervisión del departamento médico y el club brindará información sobre su evolución", anunció la institución de La Victoria.

Su consideración en la alineación dependerá de su proceso de mejoría, pero se estima que Castillo tardará entre 4 y 6 meses, según la gravedad de su dolencia, mientras que Estrada podría regresar en una o tres semanas al tratarse de algo más leve.