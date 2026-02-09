Bus que trasladaba al plantel de 2 de Mayo sufrió desperfecto a días de enfrentar a Alianza

El plantel del 2 de Mayo se dirigía a Asunción para tomar el avión hacia Perú y enfrentar a Alianza Lima en el duelo de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores. Sin embargo, en medio de su trayecto, se presentó un problema mecánico que les impidió proseguir con su viaje.

Plantel de 2 de Mayo tuvo problemas previo al duelo ante Alianza Lima por Copa Libertadores

En conversación con el medio 'Ñanduti', el portero Ángel Martínez relató que mientras el equipo principal de 2 de Mayo se encontraba en la carretera rumbo a la capital paraguaya para embarcarse a Lima y disputar el duelo contra Alianza, el bus tuvo una falla y no pudieron continuar con el viaje.

El guardameta titular del equipo paraguayo afirmó que, a pesar de tratarse de un pequeño contratiempo previo al importante partido contra el equipo blanquiazul, todo está bien y están a la espera de otro autobús.

Video: Ñanduti

"Estábamos camino a Asunción y se descompuso el bus. Es un problema mecánico. Sí vendrá otro bus. El calor está tremendo", afirmó el futbolista.

Además, para amenizar el momento y a pesar del calor fatídico de Paraguay, todo el plantel de 2 de Mayo se sacó un selfie como símbolo de anécdota que seguramente luego se recordarán.

Plantel de 2 de Mayo se sacó un selfie en medio del desperfecto que sufrió el bus que los traslada a Asunción, previo al duelo ante Alianza Lima.

Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo por el duelo de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 el próximo miércoles 11 de febrero de 2026 a las 19:30 p. m. (Hora Perú) y tendrá que disputar este encuentro con el marcador global de 1 a 0 abajo. Sin embargo, el cuadro blanquiazul tiene el beneficio de contar con la localía del Estadio Alejandro Villanueva.