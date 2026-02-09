0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones Liga 1 2026 tras la fecha 2 del Torneo Apertura

Bus que trasladaba al plantel de 2 de Mayo sufrió desperfecto a días de enfrentar a Alianza

Plantel de 2 de Mayo tuvo un accidente antes del importante duelo ante Alianza Lima por el duelo de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores.

Luis Blancas
Plantel de 2 de Mayo tuvo accidente previo a su viaje a Perú para enfrentar a Alianza Lima
Plantel de 2 de Mayo tuvo accidente previo a su viaje a Perú para enfrentar a Alianza Lima | Foto: 2 de Mayo
COMPARTIR

El plantel del 2 de Mayo se dirigía a Asunción para tomar el avión hacia Perú y enfrentar a Alianza Lima en el duelo de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores. Sin embargo, en medio de su trayecto, se presentó un problema mecánico que les impidió proseguir con su viaje.

Sebastián Gonzáles Zela, ex Alianza Lima, firmó por emblemático club por todo el 2026

PUEDES VER: Sebastián Gonzáles Zela, ex Alianza, remece el mercado y firma por mítico club: "Bienvenido"

Plantel de 2 de Mayo tuvo problemas previo al duelo ante Alianza Lima por Copa Libertadores

En conversación con el medio 'Ñanduti', el portero Ángel Martínez relató que mientras el equipo principal de 2 de Mayo se encontraba en la carretera rumbo a la capital paraguaya para embarcarse a Lima y disputar el duelo contra Alianza, el bus tuvo una falla y no pudieron continuar con el viaje.

El guardameta titular del equipo paraguayo afirmó que, a pesar de tratarse de un pequeño contratiempo previo al importante partido contra el equipo blanquiazul, todo está bien y están a la espera de otro autobús.

Video: Ñanduti

"Estábamos camino a Asunción y se descompuso el bus. Es un problema mecánico. Sí vendrá otro bus. El calor está tremendo", afirmó el futbolista.

Además, para amenizar el momento y a pesar del calor fatídico de Paraguay, todo el plantel de 2 de Mayo se sacó un selfie como símbolo de anécdota que seguramente luego se recordarán.

2 de mayo alianza lima

Plantel de 2 de Mayo se sacó un selfie en medio del desperfecto que sufrió el bus que los traslada a Asunción, previo al duelo ante Alianza Lima.

Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo por el duelo de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 el próximo miércoles 11 de febrero de 2026 a las 19:30 p. m. (Hora Perú) y tendrá que disputar este encuentro con el marcador global de 1 a 0 abajo. Sin embargo, el cuadro blanquiazul tiene el beneficio de contar con la localía del Estadio Alejandro Villanueva.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Con gol de Hernán Barcos, FC Cajamarca igualó 1-1 con Garcilaso en el fecha 2 del Apertura

  2. Confirmado: Alianza Lima encontró al reemplazo de Miguel Trauco para la temporada 2026

  3. Canal confirmado para ver Alianza Lima vs 2 de Mayo el partido de vuelta de la Copa Libertadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano