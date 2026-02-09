Fichaje de Alianza Lima se ilusiona con su llegada para la temporada 2026: "Daré lo mejor de mí"

0
Alianza Lima afrontará importantes partidos tanto en la Liga 1 y posiblemente en la Copa Libertadores. Por ello, anunció la llegada de un destacado refuerzo.

Alianza Lima se reforzó con destacado jugador del medio local.
Alianza Lima se reforzó con destacado jugador del medio local.
La agenda de Alianza Lima está recargada de importantes partidos para tener un buen arranque. Tras la desvinculación con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, el elenco blanquiazul tuvo que tomar ciertas medidas para enriquecer el plantel, por lo que se tomó en consideración a un viejo conocido de la casa que había dejado el club por unos días.

Alianza Lima se alista para enfrentar a destacados rivales tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. Su último refuerzo extranjero fue Esteban Pavez, pero luego de anunciarse la llegada del chileno, todavía faltaban algunos espacios por cubrir. La dirigencia del equipo íntimo tomó la decisión de quemar su última carta y respondió siendo una de las figuras en la última fecha ante Comerciantes Unidos en Matute.

Fichaje de Alianza Lima se ilusiona con su llegada

Entre tantos grandes nombres que tiene Alianza Lima en el plantel, uno de los que resaltó fue Marco Huamán. El jugador fue presentado en la Noche Blanquiazul, pero luego se anunció su préstamo a Cienciano y días después volvió a ser parte del plantel de Pablo Guede. Durante una entrevista con L1 MAX, el lateral derecho se refirió a la ilusión que le genera volver a Alianza Lima y poder ayudar el club.

"El equipo viene trabajando cada día para dar lo mejor y gracias a Dios se están dando los resultados, y seguiremos así. Siempre voy a estar a disposición del técnico, en la posición que juegue, siempre daré lo mejor de mí. No estaba en los planes, pero gracias a Dios se dio la vuelta y feliz de volver acá y estar con mis compañeros. Siempre daré lo mejor de mí", expresó.

Alianza Lima

Marco Huamán fue la figura de Alianza Lima.

Marco Huamán recibió una puntuación de 6.7 por páginas de estadísticas especializadas y su buena actuación hace creer que podría arrancar como titular ante 2 de Mayo en la vuelta ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores que se jugará en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

