El plan de Pablo Guede para ganarle a 2 de Mayo en Matute por la Libertadores: "Lo más importante es..."

El futuro de Alianza Lima en la Copa Libertadores dependerá del planteamiento de Pablo Guede, por lo que el estratega definió cuál será su jugada maestra para afrontar el partido ante 2 de Mayo el próximo miércoles 11 de febrero. Cabe resaltar que en el primer duelo, el elenco paraguayo ganó con gol de Diego Acosta.

Con el objetivo de tener un arranque de temporada superando la primera fase de la Libertadores y buenos resultados en la Liga 1, Pablo Guede, DT de Alianza Lima, confesó que está enfocado en el partido de vuelta que se jugará en Matute. Además del planteamiento, el estratega comparó lo sucedido con Comerciantes Unidos a lo que podría suceder ante 2 de Mayo.

Pablo Guede reveló su plan para ganarle a 2 de Mayo

En la previa del encuentro entre Alianza Lima frente 2 de Mayo, Pablo Guede no se guardó nada y fue contundente sobre el partido de vuelta que definirá al rival de Sporting Cristal en la fase 2 de la Copa Libertadores. El elenco blanquiazul todavía no perdió como local en lo que va del 2026.

"No podemos dejar de ser nosotros mismos, como nos pasó hoy (ante Comerciantes Unidos) en los últimos 5 minutos. Tenemos que defendernos con la pelota. Lo más importante es la paciencia, el partido del miércoles requiere de mucha paciencia, de no jugar a un ritmo que no corresponde porque eso nos llevará a equivocarnos, tenemos dos días para trabajarlo y creo que lo haremos bien", explicó.

Alianza Lima jugará ante 2 de Mayo en Matute.

Tras el partido ante 2 de Mayo, Alianza Lima visitará a Alianza Atlético y luego volverá a su localía ante Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura. Los íntimos esperan tener la misma acogida de sus hinchas en el Alejandro Villanueva de La Victoria.