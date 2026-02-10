0
¡Buenas noticias en Matute! Con miras al duelo por Copa Libertadores ante 2 De Mayo en Matute, Alianza Lima ha recuperado a figura extranjera, que es clave en el esquema de Pablo Guede.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima celebra recuperación de figura extranjera para la Copa Libertadores
Alianza Lima celebra recuperación de figura extranjera para la Copa Libertadores | Foto: Club Alianza Lima
Alianza Lima no tiene margen de error si quiere seguir compitiendo en la Copa Libertadores y debe vencer a 2 de Mayo en Matute, buscando remontar el 1-0 en contra registrado en Pedro Juan Caballero. Para darle vuelta a la llave, el elenco victoriano necesita tener sus mejores elementos disponible.

Alianza Lima quiere ganar su tercer partido ante equipos paraguayos en la historia

Si bien es cierto, Pablo Guede no podrá contar con diferentes elementos que están lesionados; sin embargo, se acaba de informar que el cuadro intimo recuperará a un extranjero para el encuentro frente al 'Gallo Norteño'.

De acuerdo a la información de José Varela, Fernando Gaibor tiene importantes chances de ser convocado, porque su ausencia ante Comerciantes Unidos era por precuación, pensando en el duelo copero.

"Gaibor tiene alta posibilidad de estar en la nómina del partido contra 2 de Mayo'', informó el periodista deportivo a través del programa Modo Fútbol, que se emite vía YouTube por Linkeados.

Alianza Lima

Fernando Gaibor volvería a ser considerado en Alianza Lima.

Cabe señalar que el ecuatoriano se ha convertido en pieza fundamental en la volante blanquiazul, principalmente tras la salida de Sergio Peña y ahora es uno de elementos que mayor fútbol genera en la zona medular.

Alianza Lima y sus jugadores lesionados

Si bien todo apunta a que Fernando Gaibor volverá a ser considerado, en Alianza Lima todavía tienen varias figuras lesionadas como Esteban Pavez, Guillermo Viscarra, Jesús Castillo y Jean Pierre Archimbaud.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

