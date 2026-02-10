Jugadores de 2 de Mayo se pelearon a poco de jugar contra Alianza Lima el partido de vuelta

Este miércoles 11 de febrero, el debutante equipo paraguayo 2 de Mayo buscará lograr la hazaña en la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Eduardo Ledesma quieren volver a sorprender a Alianza Lima y conseguir su pase a la segunda fase del torneo continental. Sin embargo, no todo es alegría: dos jugadores protagonizaron una pelea en pleno partido.

¿Qué ocurrió? En su último encuentro por el torneo paraguayo, el árbitro sancionó un penal a favor de 2 de Mayo. Los futbolistas Diego Acosta y Ezequiel Aranda discutieron acaloradamente, ya que ambos querían ejecutar la pena máxima. Finalmente, fue Acosta quien tomó el balón, pero falló su remate y el marcador terminó en empate sin goles.

Este episodio llega justo antes del duelo clave contra Alianza Lima, en el que los paraguayos buscan avanzar a la siguiente fase de la Libertadores. El plantel arribó este martes a tierras limeñas para iniciar la preparación de un partido trascendental y alimentar el sueño de dar un auténtico batacazo.