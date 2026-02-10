- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Táchira vs The Strongest
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Jugadores de 2 de Mayo se pelearon a poco de jugar contra Alianza Lima el partido de vuelta
Diego Acosta y Ezequiel Aranda sorprendieron a sus compañeros de 2 de Mayo tras protagonizar un tenso momento, ello a poco de enfrentar a Alianza Lima.
Este miércoles 11 de febrero, el debutante equipo paraguayo 2 de Mayo buscará lograr la hazaña en la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Eduardo Ledesma quieren volver a sorprender a Alianza Lima y conseguir su pase a la segunda fase del torneo continental. Sin embargo, no todo es alegría: dos jugadores protagonizaron una pelea en pleno partido.
PUEDES VER: Presidente de 2 de Mayo asegura que será una guerra ante Alianza Lima: "David contra Goliat"
¿Qué ocurrió? En su último encuentro por el torneo paraguayo, el árbitro sancionó un penal a favor de 2 de Mayo. Los futbolistas Diego Acosta y Ezequiel Aranda discutieron acaloradamente, ya que ambos querían ejecutar la pena máxima. Finalmente, fue Acosta quien tomó el balón, pero falló su remate y el marcador terminó en empate sin goles.
Este episodio llega justo antes del duelo clave contra Alianza Lima, en el que los paraguayos buscan avanzar a la siguiente fase de la Libertadores. El plantel arribó este martes a tierras limeñas para iniciar la preparación de un partido trascendental y alimentar el sueño de dar un auténtico batacazo.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90