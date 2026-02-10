Matías Succar confesó la presión que sintió jugando en Alianza Lima: "Nada es peor"

Matías Succar recibió miles de críticas al no ser el delantero que el hincha de Alianza Lima estaba esperando. La última vez que anotó fue el 20 de abril de 2024 y en la última fecha de la Liga 1 rompió esta mala racha. El jugador de 26 años no perdió la oportunidad para referirse a su pasado en el cuadro íntimo y asegurar que se ha quitado un gran peso de encima tras reencontrarse con el gol.

Tras volver a anotar con la camiseta de Cienciano, Matías Succar se mostró muy emocionado y no dudó en agradecer el apoyo de su familia que ha sido primordial para no rendirse y seguir en la lucha de acabar con la sequía. Recordemos que el delantero estará cedido al equipo cusqueño para la presente temporada 2026.

Matías Succar confesó la presión que sentía al jugar en Alianza Lima

La anotación de Matías Succar en el 6-1 ante Juan Pablo II le devolvió la confianza luego de pasar casi dos años sin goles. El jugador de 26 años reveló que han sido temporadas difíciles, pero que todo esto le ha servido para fortalecerse mentalmente y el gol en la última fecha de la Liga 1 le sirve como motivación.

"Muchísimo me ayuda (el gol), creo que me saque una mochila enorme que tenía puesta, a veces uno se autoexige y se machaca solo, pero eso sirve para ser mejor. Creo que este tiempo pasó por algo y me ha hecho muy fuerte. Después de lo que he vivido todo este tiempo, creo que ya nada es peor. Pero siento que me ha servido para fortalecerme, enfocarme en trabajar y ser mejor cada día, dejando de lado los resultados", expresó.

El próximo partido de Cienciano jugará como visitante ante Universitario en el Monumental de Ate. El elenco imperial llega tras haber conseguido una contundente victoria en casa y espera seguir con esta buena racha de goles en su próximo enfrentamiento.