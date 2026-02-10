Jugador de 2 de Mayo minimiza a la hinchada de Alianza Lima en Matute: "No será difícil eso"

En el primer partido de ida que se jugó en Paraguay, 2 de Mayo ganó por la mínima. Ahora, el elenco dirigido por Eduardo Ledesma, buscará la gran hazaña en el estadio Alejandro Villanueva. Alianza Lima es uno de los equipos más referentes del fútbol peruano, pero esto parece no importarle al plantel de paraguayo. Uno de sus jugadores se refirió a la presión que sienten al presentarse en Matute.

Lo realizado por Alianza Lima en la Liga 1 hizo que su clasificación no sea de forma directa a la Copa Libertadores, por lo que tendrá que luchar para igualar la marca registrada del año pasado. Para ello, está en la obligación de vencer a 2 de Mayo. La serie la viene ganando el equipo extranjero tras el gol que anotaron como locales.

Jugador de 2 de Mayo minimiza a la hinchada de Alianza Lima

Horas antes del encuentro entre Alianza Lima y 2 de Mayo, el delantero Rodrigo Ruiz Díaz se pronunció durante su llegada al aeropuerto Internacional Jorge Chávez y sorprendió al revelar que no sienten presión por jugar en Matute y que en la liga de Paraguay también están acostumbrados a jugar con estadio lleno.

"Nosotros también jugamos partidos a estadio lleno contra Cerro, contra Olimpia, no creo que sea difícil eso", sostuvo Ruiz Díaz, quien fue uno de los futbolistas que mejor rendimiento tuvo ante Alianza Lima en el partido de ida que se jugó hace una semana.

(Video: Jax Latin Media)

Por otro lado, Rodrigo Ruiz Díaz no se guardó nada y fue claro al referirse sobre el supuesto favoritismo que tiene Alianza Lima frente al elenco paraguayo que marcha en los últimos lugares del campeonato local. "Seguramente por los jugadores que tiene son favoritos, pero nada, entramos 11, ellos entran 11 y vamos a ver qué pasa", agregó.

El partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo se jugará el miércoles 11 de febrero desde las 7:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva y se espera el apoyo del hincha blanquiazul para revertir este resultado y avanzar a la siguiente fase.