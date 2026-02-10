- Hoy:
Presidente de 2 de Mayo fue contundente y apuntó contra el estadio de Alianza Lima: "Está..."
En la previa del encuentro ante Alianza, el presidente de 2 de Mayo se refirió al estadio Matute, donde se estará definiendo la llave para el pase a la siguiente fase.
Tras conseguir una victoria en Paraguay, 2 de Mayo llega a Perú con la ilusión intacta de superar la llave y completar la gran hazaña. El elenco paraguayo jugará en el estadio de Alianza Lima y Hugo Romero no se guardó nada al referirse al recinto del elenco Íntimo dirigido por Pablo Guede.
PUEDES VER: Precio de entradas para el partido de Alianza Lima vs Sport Boys en Matute por el Apertura
Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo en 'La Caldera' esperando conseguir el resultado deseado por todos los hinchas blanquiazules. Por si fuera poco, el presidente del equipo paraguayo se refirió al estadio Matute y reconoció la presión que sentirá el equipo victoriano al jugar frente a su gente.
Presidente de 2 de Mayo fue contundente sobre Matute
Durante una entrevista con José Varela, Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, habló sobre el partido que le espera a su equipo contra Alianza Lima y también expresó su deseo de volver a Perú, pero esta vez para enfrentarse a Sporting Cristal. Romero se mostró positivo frente a la posibilidad de conseguir la clasificación en Matute, estadio que alentará al elenco de La Victoria de principio a fin.
"Estoy seguro de que el estadio va a estar lleno. Como se dice, el jugador número 12 está en las gradas", sostuvo una de las máximas autoridades en 2 de Mayo. "Tratar de ver si podemos cerrarnos bien atrás, no dar muchos espacios y tratar de golpear en algún momento si es que se da. Lo que nosotros no podemos es perder", agregó.
(Video: José Varela)
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo?
El partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo se jugará este miércoles 11 de febrero en Matute. El encuentro iniciará a las 19:30 horas en Perú y 21:30 en Paraguay. La transmisión estará a cargo de ESPN o Disney Plus. También podrás seguir el minuto a minuto en Diario Líbero.
