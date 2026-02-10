0

Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 11 de febrero: programación y dónde fútbol online

Programación de partidos en vivo a disputarse en las grandes ligas del mundo. Alianza Lima vs 2 de Mayo juegan la vuelta de la Copa Libertadores 2026.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este miércoles 11 de febrero
Programación de partidos en vivo para este miércoles 11 de febrero
Este miércoles 11 de febrero tenemos una importantes programación de partidos en vivo a disputarse en los principales torneos del mundo. Continúa jugándose la Premier League, Copa Alemana. Además, en Sudamérica se enfrentan Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de la fase 1 de Copa Libertadores 2026. Consulta el horario y canales de transmimsión.

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Nottingham Forest vs WolverhamptonESPN3, Disney+
14:30Crystal Palace vs BurnleyDisney+
14:30Aston Villa vs BrightonDisney+
14:30Manchester City vs FulhamDisney+
15:15Sunderland vs LiverpoolESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Copa Alemania

HORARIOPARTIDOSTV
14:45Bayern München vs RB LeipzigESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa de Italia

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Bologna vs LazioDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Copa del Rey

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Athletic Club vs Real SociedadAmérica Televisión, Movistar Deportes

Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf

HORARIOPARTIDOSTV
20:00América vs OlimpiaDisney+
22:00Monterrey vs XelajúDisney+

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Chapecoense vs CoritibaFanatiz, Canal del Futbol
17:00Mirassol vs CruzeiroFanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay
18:00Atlético Mineiro vs RemoFanatiz, Premiere, Canal del Futbol
19:30Vasco da Gama vs BahiaFanatiz, Globoplay, Canal del Futbol
19:30São Paulo vs GrêmioFanatiz, Canal del Futbol

Partidos de hoy en Categoría Primera A

HORARIOPARTIDOSTV
18:30Millonarios vs Rionegro ÁguilasFanatiz, Win+ Futbol
20:30Inter Bogotá vs Deportivo CaliFanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Alianza Lima vs 2 de MayoESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Rosario Central vs Sportivo BelgranoTyC Sports
19:15Central Córdoba SdE vs Gimnasia JujuyTyC Sports

Partidos de hoy en AFC Champions League Two

HORARIOPARTIDOSTV
7:15Ratchaburi vs Persib
7:15Cong An Hanoi vs Tampines Rovers
8:45Arkadag vs Al NassrDisney+, Zapping, Claro TV+
11:00Sepahan vs Al Ahli

Horarios de Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

