Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 11 de febrero: programación y dónde fútbol online
Programación de partidos en vivo a disputarse en las grandes ligas del mundo. Alianza Lima vs 2 de Mayo juegan la vuelta de la Copa Libertadores 2026.
Este miércoles 11 de febrero tenemos una importantes programación de partidos en vivo a disputarse en los principales torneos del mundo. Continúa jugándose la Premier League, Copa Alemana. Además, en Sudamérica se enfrentan Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de la fase 1 de Copa Libertadores 2026. Consulta el horario y canales de transmimsión.
PUEDES VER: Confirmado: Sporting Cristal enfrentará a Palmeiras y Olimpia por la Copa Libertadores 2026
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Nottingham Forest vs Wolverhampton
|ESPN3, Disney+
|14:30
|Crystal Palace vs Burnley
|Disney+
|14:30
|Aston Villa vs Brighton
|Disney+
|14:30
|Manchester City vs Fulham
|Disney+
|15:15
|Sunderland vs Liverpool
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Copa Alemania
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:45
|Bayern München vs RB Leipzig
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa de Italia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Bologna vs Lazio
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Copa del Rey
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Athletic Club vs Real Sociedad
|América Televisión, Movistar Deportes
Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|América vs Olimpia
|Disney+
|22:00
|Monterrey vs Xelajú
|Disney+
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Chapecoense vs Coritiba
|Fanatiz, Canal del Futbol
|17:00
|Mirassol vs Cruzeiro
|Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay
|18:00
|Atlético Mineiro vs Remo
|Fanatiz, Premiere, Canal del Futbol
|19:30
|Vasco da Gama vs Bahia
|Fanatiz, Globoplay, Canal del Futbol
|19:30
|São Paulo vs Grêmio
|Fanatiz, Canal del Futbol
Partidos de hoy en Categoría Primera A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:30
|Millonarios vs Rionegro Águilas
|Fanatiz, Win+ Futbol
|20:30
|Inter Bogotá vs Deportivo Cali
|Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Alianza Lima vs 2 de Mayo
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Rosario Central vs Sportivo Belgrano
|TyC Sports
|19:15
|Central Córdoba SdE vs Gimnasia Jujuy
|TyC Sports
Partidos de hoy en AFC Champions League Two
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:15
|Ratchaburi vs Persib
|7:15
|Cong An Hanoi vs Tampines Rovers
|8:45
|Arkadag vs Al Nassr
|Disney+, Zapping, Claro TV+
|11:00
|Sepahan vs Al Ahli
Horarios de Perú, Colombia y Ecuador.
