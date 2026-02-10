Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 11 de febrero: programación y dónde fútbol online

Este miércoles 11 de febrero tenemos una importantes programación de partidos en vivo a disputarse en los principales torneos del mundo. Continúa jugándose la Premier League, Copa Alemana. Además, en Sudamérica se enfrentan Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de la fase 1 de Copa Libertadores 2026. Consulta el horario y canales de transmimsión.

Partidos de hoy en Premier League

HORARIO PARTIDOS TV 14:30 Nottingham Forest vs Wolverhampton ESPN3, Disney+ 14:30 Crystal Palace vs Burnley Disney+ 14:30 Aston Villa vs Brighton Disney+ 14:30 Manchester City vs Fulham Disney+ 15:15 Sunderland vs Liverpool ESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Copa Alemania

HORARIO PARTIDOS TV 14:45 Bayern München vs RB Leipzig ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa de Italia

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Bologna vs Lazio DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Copa del Rey

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Athletic Club vs Real Sociedad América Televisión, Movistar Deportes

Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf

HORARIO PARTIDOS TV 20:00 América vs Olimpia Disney+ 22:00 Monterrey vs Xelajú Disney+

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Chapecoense vs Coritiba Fanatiz, Canal del Futbol 17:00 Mirassol vs Cruzeiro Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay 18:00 Atlético Mineiro vs Remo Fanatiz, Premiere, Canal del Futbol 19:30 Vasco da Gama vs Bahia Fanatiz, Globoplay, Canal del Futbol 19:30 São Paulo vs Grêmio Fanatiz, Canal del Futbol

Partidos de hoy en Categoría Primera A

HORARIO PARTIDOS TV 18:30 Millonarios vs Rionegro Águilas Fanatiz, Win+ Futbol 20:30 Inter Bogotá vs Deportivo Cali Fanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIO PARTIDOS TV 19:30 Alianza Lima vs 2 de Mayo ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Argentina

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Rosario Central vs Sportivo Belgrano TyC Sports 19:15 Central Córdoba SdE vs Gimnasia Jujuy TyC Sports

Partidos de hoy en AFC Champions League Two

HORARIO PARTIDOS TV 7:15 Ratchaburi vs Persib 7:15 Cong An Hanoi vs Tampines Rovers 8:45 Arkadag vs Al Nassr Disney+, Zapping, Claro TV+ 11:00 Sepahan vs Al Ahli

Horarios de Perú, Colombia y Ecuador.