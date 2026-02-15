¿Vuelve? El emotivo mensaje de Hernán Barcos por el aniversario de Alianza Lima: "No termina"

En medio de la crisis que se vive en Alianza Lima, Hernán Barcos no dejó pasar la oportunidad para dejar un emotivo mensaje en sus redes sociales en honor a un año más en la historia del club blanquiazul. El 'Pirata' se ha ganado el cariño del hincha y es considerado como uno de los futbolistas más emblemáticos que han vestido la camiseta.

"¡Feliz aniversario, Alianza Lima! 125 años de pura historia y que no termina. Agradecido siempre y orgulloso de ser una pequeña parte de este lindo club", fue el mensaje que compartió Hernán Barcos en su cuenta de Instagram junto a una fotografía agradeciendo a los hinchas por el cariño que le brindaron desde que llegó al equipo y hasta el día de hoy, incluso tras haber dejado la institución.

Alianza Lima está celebrando su aniversario.

A los pocos segundos de realizar la publicación, los aficionados de Alianza Lima no dudaron en dejarle saber la admiración y respeto que sienten por Hernán Barcos. El delantero de 41 años dejó de ser parte del equipo a finales de la temporada 2025 luego de que la dirigencia tome la decisión de no renovar su contrato.

Números de Hernán Barcos en Alianza Lima

La despedida de Hernán Barcos de Alianza Lima fue una de las más comentadas del fútbol peruana y sin duda alguna una de las que más dolió en la hinchada. Barcos se fue siendo el máximo goleador extranjero de Alianza Lima con un total de 77 anotaciones. A pesar de sus ganas de seguir en La Victoria

¿En qué equipo está Hernán Barcos?

Tras su salida de Alianza Lima, Hernán Barcos decidió continuar su carrera en el fútbol peruano. Actualmente es jugador de FC Cajamarca, así como otros exfutbolistas con pasado en La Victoria. No se descarta el regreso del 'Pirata' a la institución blanquiazul.