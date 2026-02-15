Partido de Alianza Lima dejó un nuevo futbolista lesionado: "6 a 8 semanas..."

Uno de los clubes que no termina de convencer en la Liga 1 2026 es Alianza Lima, que viene haciéndose con cientos de críticas por parte de su hinchada. Sin embargo, en esta ocasión no son los íntimos los perjudicados sino el elenco que lo enfrentó recientemente en el Estadio Alejandro Villanueva, nos referimos a Comerciantes Unidos.

La semana pasada el cuadro de Cutervo visitó Matute por la fecha 2 del Torneo Apertura y se fue con una dura derrota 2-1, tras un penal bien ejecutado de Paolo Guerrero. El resultado no fue lo único negativo para el club del interior, sino que también se dio con la fuerte noticia de que uno de sus principales elementos terminó lesionado y se ausentará casi dos meses.

El encargado de brindar esta información fue el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, quien a través de su cuenta oficial de 'X' expresó lo siguiente: "Fabio Rojas sufrió una rotura de ligamento en la parte del codo. No requiere operación. Se estima que retorne al campo entre 6-8 semanas, dependiendo del avance de la recuperación. Pronta recuperación 'Tato'".

La dura lesión de Fabio Rojas en Matute.

Eso sí, si bien el futbolista no pertenece a Alianza Lima, cuenta con pasado blanquiazul debido a que es canterano del club y estuvo ahí formalmente hasta el 2024, aunque en varias ocasiones fue prestado a diferentes instituciones de la Liga 1. Tras marcharse de Matute se fue al Atlético Grau de Piura y luego a Comerciantes Unidos.

¿En qué clubes ha jugado Fabio Rojas?

El defensor peruano ha estado en estos clubes: