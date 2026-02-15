Miguel Mostto, ex Alianza Lima, remece el mercado y firmó por icónico club: "Fichaje bomba"

Miguel Mostto es recordado en el fútbol peruano por ser uno de los máximos goleadores y también por su paso por distintos equipos como Alianza Lima, Cienciano y Bolognesi. Sin embargo, ahora, el atacante ha decidido fichar por un club de Copa Perú llamado Atlético Nacional de El Porvenir.

PUEDES VER: Guede tomó fuerte medida con Guerrero luego de críticas por no patear penal ante 2 de Mayo

Miguel Mostto, exjugador de Alianza Lima, firmó por icónico club

Mostto, futbolista de 48 años, sigue firme en el fútbol profesional y ahora ha sido anunciado como nuevo jugador de Atlético Nacional de El Porvenir. Disputará la Copa Perú 2026, torneo en donde dio el gran salto cuando jugaba por Bolognesi.

El delantero fue confirmado por el propio club de Trujillo como un 'fichaje bomba', procedente de Juventud Bellavista de La Esperanza y ahora será dirigido por Miguel Huertas en busca del ascenso a la Liga 3 del 2027.

Miguel Mostto, exjugador de Alianza Lima, es nuevo futbolista de Atlético Nacional de El Porvenir y jugará Copa Perú 2026.

Ahora, Miguel Mostto, flamante fichaje de Atlético Nacional de El Porvenir, tendrá que disputar el Torneo del Fútbol Macho en la región de La Libertad y enfrentará a Sport River, Alfonso Ugarte de Chiclín y Defensor Porvenir, quienes lideran en el campeonato.

El delantero es recordado en el fútbol peruano por ser goleador en todos sus equipos donde ha estado, siendo uno de los más importantes su paso por Alianza Lima.

Miguel Mostto en Alianza Lima

Mostto jugó en Alianza Lima entre el 2012 y 2013, siendo un jugador discreto pero que ayudó al equipo con sus goles. Durante su etapa en el cuadro blanquiazul, el atacante asistió solo una vez y marcó 7 goles en 30 partidos disputados.

Clubes de Miguel Mostto