Universitario y el inesperado saludo a Alianza Lima por su aniversario

Universitario y Alianza Lima, una rivalidad de toda la vida. Hasta en redes sociales tienen sus polémicas, pero esta vez el club de Ate buscó quedar bien con su 'compadre'. A través de sus redes sociales, dejaron un mensaje de felicitaciones por sus 125 años de vida institucional. Hasta los mismos hinchas blanquiazul terminaron sorprendidos.

Con el mensaje de "Feliz Aniversario, Club Alianza Lima" y una imagen de aniversario, así saludó Universitario al equipo de Matute. Como bien tricampeón del fútbol peruano no podía faltar su saludo. Mientras tanto, en Alianza Lima no hay momento para celebrar mucho. El equipo blanquiazul no está del todo bien tras los últimos resultados conseguidos.

Universitario no se olvidó de Alianza Lima

Alianza Lima quiere recuperarse y volver a la victoria, tras ser eliminados en la Copa Libertadores y empatar la noche del sábado en Trujillo. Los mismos directivos y el DT creen en la mejora del equipo de cara a los próximos partidos. El objetivo es ganar la Liga 1 y dejar a los cremas sin la posibilidad de tetrcampeonato.

Próximo partido de Alianza Lima

El próximo partido de Alianza Lima será en Matute ante Sport Boys, está programado para el viernes 20 de febrero a las 8:00 pm (hora peruana). Hasta el momento hay más de 25 mil entradas vendidas para el cotejo.