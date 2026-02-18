¿Fichaje? Ex volante de Municipal es la gran novedad en los entrenamientos de Universitario

Universitario está trabajando para su duelo contra Sporting Cristal. Los celestes saben que el Apertura está reñido; por ello, es importante no dejar puntos en el camino. Los entrenamientos que se realizaron este miércoles 18 de febrero fueron abiertos para la prensa. En ello captaron a un talentoso volante realizando los ejercicios a la par del plantel principal de la 'U'.

Ex Municipal es la gran novedad en los entrenamientos de Universitario

El volante Adrián Cáceres (de la categoría 2007) entrenó con el plantel principal de Universitario. El jugador de 18 años forma parte del equipo crema que va a disputar la Liga 3 2026.

Cáceres firmó con Universitario en el 2024 y disputó 4 partidos en la Liga 3 2025, sumando 90 minutos. En esta temporada, el mediocentro buscará consolidarse en el equipo que es dirigido por Piero Alva.

Según indica Transfermarkt, Adrián Cáceres formó parte de Municipal, hasta el 2022. En la 'U' confían en su talento y consideran que será un jugador que dará muchas alegrías a los hinchas.

¿Cómo juega Adrián Cáceres?

Adrián Cáceres es un habilidoso jugador. Tiene dominio del balón y control para manejar el juego. Su posición principal es de mediocentro ofensivo. Pero también puede cumplir labores de extremo derecho y delantero centro. Fue convocado a la selección peruana Sub-18.