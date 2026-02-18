0
Alianza Lima vs Banco República

Campeón de España tuvo fuerte comentario sobre César Inga: "No lo quiero ver..."

Un campeón de España sorprendió dejando firme mensaje sobre César Inga, que es uno de los principales futbolistas que tiene Universitario.

Francisco Esteves
César Inga recibió fuerte comentario.
César Inga recibió fuerte comentario. | Foto: Universitario - X.
Uno de los futbolistas principales de Universitario de Deportes es sin duda alguna César Inga, quien incluso tuvo la oportunidad de irse al extranjero a inicios de año cuando recibió una oferta del Kansas City. Ahora, el lateral de la selección peruana fue sorprendido porque un campeón de España no tuvo filtro al lanzar contundente comentario sobre su rendimiento.

Nos referimos a Miguel Rebosio, conocido exjugador nacional que pasó por importantes clubes como Alianza Lima o Sporting Cristal a lo largo de su carrera profesional. El popular 'Conejo' fue consultado durante el programa Mano a Mano, en YouTube, sobre el partido que tendrán los celestes y cremas este sábado 21 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, y no dudó en mencionar a una pieza clave de los merengues.

"Si mañana fuese el clásico o un partido importante y tuviese a toda la defensa disponible, mis tres titulares serían Inga por izquierda, Santamaría de líbero y Fara por derecha". "Ya no me cambien a Inga de posición. No lo quiero ver de un lado y luego de otro. Él es stopper izquierdo", precisó el ex Sport Boys en plena transmisión en vivo.

De esta manera, Miguel Rebosio resaltó lo importante que es César Inga para Universitario de Deportes y espera que lo utilicen en su posición natural para el partido con Sporting Cristal por la Liga 1. Recordemos que este duelo será sumamente importante porque el club que pierda se alejará bastante de los primeros puestos del campeonato, en los cuales se encuentran UTC de Cajamarca junto al FBC Melgar.

¿En qué clubes jugó Miguel Rebosio?

El campeón de la Copa del Rey en dos ocasiones (2001 y 2004) jugó en estos clubes a lo largo de su carrera:

  • Unión Huaral
  • Guardia Republicana
  • Sporting Cristal
  • Real Zaragoza
  • U.D. Almería
  • Alianza Lima
  • Sport Boys
  • PAOK Salónica
  • Universidad César Vallejo
  • Sport Boys

