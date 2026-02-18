Pablo Lavandeira recibe drástica sanción que le impedirá jugar los próximos partidos de la Liga 1

A inicios de año se confirmó que Pablo Lavandeira dejó de formar parte de Alianza Lima y se convirtió en flamante fichaje de FC Cajamarca para el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El volante se fue de La Victoria con el objetivo de tener mayor continuidad, pero ahora sucedió algo sumamente fuerte y deberá perderse de momento varios partidos del campeonato peruano. ¿Qué sucedió?

Según informó el periodista Gerson Cuba mediante su cuenta oficial de 'X', el mediocampista nacionalizado peruano recibió una noticia sumamente impactante y estará de baja a lo largo del próximo mes. Los cajamarquinos la pasan mal debido a que su ausencia se suma a la de Jhonatan Medina, portero que se encuentra lesionado y volverá a la acción recién dentro de dos o tres meses.

"Pablo Lavandeira ha sido suspendido por cuatro fechas tras los incidentes ocurridos en la primera jornada, durante el duelo entre FC Cajamarca y Juan Pablo II", indicó el mencionado comunicador, por lo que el ex Alianza Lima se perderá los siguientes partidos del Torneo Apertura y perjudicará a sus compañeros en el sueño por salir campeones de la Liga 1 2026.

Pablo Lavandeira estuvo el año pasado en Alianza Lima.

Recordemos que Pablo Lavandeira llegó a FC Cajamarca luego de que el mismo Hernán Barcos se lo pidiera a la directiva, por lo que se esperaba tenga continuidad en el recién ascendido a la Primera División. Sin embargo, esta noticia lo mantendrá alejado un tiempo de las canchas para tristeza de todos sus aficionados.

¿Qué partidos se perderá Pablo Lavandeira?

Estos son los encuentros que no jugará: