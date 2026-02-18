Alianza Lima hace anuncio sobre camiseta poco después de sus 125 años: "Estilo y pasíon"

Pocos días después de cumplir 125 años de vida institucional, Alianza Lima sorprendió a sus hinchas con el anuncio de una camiseta que ya se encuentra disponible y a la venta. Recordemos que los aficionados blanquiazules se encontraban a la espera de que el club de sus amores haga oficial la nueva indumentaria que tendrán por su importante aniversario.

Si bien el elenco de Matute no la pasa bien tras su eliminación de la Copa Libertadores 2026 a manos de 2 de Mayo, sobre todo luego del empate con Alianza Atlético en la Liga 1, los simpatizantes íntimos no dejan de apoyar al equipo y siguen comprando todos los artículos oficiales que son producidos. Por ello, ahora en La Victoria confirmaron una nueva entrega.

"Con estilo y pasión. Elegancia e identidad íntima en una sola prenda. Disponible en la tienda virtual", precisó Alianza Lima sobre su camiseta; sin embargo, no se trata de la nueva indumentaria que estrenarán los blanquiazules por sus 125 aniversario, sino de una totalmente blanca y con cuello que muchas veces suelen usar los jugadores cuando salen de los hoteles de concentración.

Alianza Lima sorprendió con su camiseta.

De esta forma, los hinchas de Matute siguen esperando para que el club haga oficial cuál será su flamante camiseta conmemorativa para este año. En redes sociales se han filtrado varios diseños, hasta el momento se sabe que ninguno de ellos es oficial y la paciencia de los aficionados está comenzando a terminarse.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima recibirá a Sport Boys por la fecha número 3 del Torneo Apertura este viernes 20 de febrero desde las 20.00 horas locales, en Matute, y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX vía Movistar TV para todo el territorio peruano. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online si cuentas con una suscripción a Movistar Play.