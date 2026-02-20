Universitario perdió 2-0 en importante partido y genera alarma en su hinchada

Preocupación en todo Ate. Mientras los hinchas merengues están únicamente centrados en conseguir el tetracampeonato de la Liga 1, Universitario de Deportes sorprendió perdiendo 2-0 ante importante rival en condición de visitante. Este resultado dejó en evidencia la preocupación de su afición por el rendimiento mostrado a lo largo de los 90 minutos.

Previo al encuentro entre la 'U' y Sporting Cristal por el Torneo Apertura, a nivel institucional los cremas sufrieron un duro golpe debido a que cayeron ante la Universidad Católica de Ecuador por el primer partido de la Copa Chubb. El plantel femenino del cuadro estudiantil se encuentra en Quito disputando esta justa internacional de carácter amistoso, con el objetivo de llegar preparado a la Liga Femenina 2026.

Este torneo se está llevando a cabo hasta el domingo 22 de febrero, por lo que Universitario de Deportes tendrá una oportunidad única de competir con grandes clubes del continente para mejorar su rendimiento. Recordemos que este año también disputarán la Copa Libertadores de la categoría. Sin embargo, arrancaron con el pie malo tras caer 2-0 ante la U. Católica.

Universitario perdió en su debut.

Ahora, las merengues deberán prepararse porque aún quedan dos duelos amistosos por disputar: ante Independiente del Valle y Carneras Ups. Luego de ello deberán retornar al Perú para seguir con la pretemporada previo al inicio del Torneo Apertura 2026. Las cremas tienen la obligación de salir campeonas y evitar el tricampeonato de Alianza Lima.

¿Dónde ver a Universitario en la Copa Chubb?

Todos los partidos de Universitario de Deportes en la Copa Chubb 2026, que se lleva a cabo en Quito, Ecuador, serán transmitidos a través del canal oficial de Independiente del Valle en YouTube, totalmente onlinge y gratuito. En Líbero te contaremos cómo quedaron cada uno de sus encuentros.