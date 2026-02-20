0
Previa Alianza Lima vs Sport Boys

Delantero clave se lesiona previo al Alianza Lima vs. Sport Boys por la Liga 1 2026

Horas antes de que Alianza Lima reciba a Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva, un delantero clave confirmó que se lesionó y no jugará.

Francisco Esteves
Alianza Lima vs. Sport Boys tiene nuevo lesionado.
Alianza Lima vs. Sport Boys tiene nuevo lesionado. | Foto: Composición Líbero.
Previo al partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha número 4 del Torneo Apertura 2026, se confirmó una nueva baja y esta vez la de un talentoso e importante delantero. El futbolista no podrá estar para el cotejo en Matute y el club tomó la inmediata decisión de convocar a otro elemento nacional.

Para tranquilidad de los blanquiazules no es una de sus jugadores, pero los hinchas del Callao si sufrirán debido a que es uno de sus atacantes más habilidosos. Nos referimos a Percy Liza, quien mediante su cuenta oficial de Instagram confirmó que estará ausente durante el compromiso de la Liga 1 ante los de La Victoria. ¿Qué le pasó?

Resulta que tiene una lesión en la nariz, motivo suficiente para que el cuerpo médico lo aisle de las canchas por un tiempo y será una dura baja en Sport Boys ante Alianza Lima. Como medida de contingencia, Jaime de la Pava decidió convocar rápidamente a Alexis Huaman, extremo derecho de 21 años.

Alianza Lima

Percy Liza no jugará ante Alianza Lima.

Esta ausencia molesta mucho a los hinchas rosados debido a que el ex Sporting Cristal acaba de incorporarse este año al club y ya viene dando preocupaciones. Percy Liza tiene contrato por todo un año debido a que se encuentra en condición de préstamo por parte de Melgar, por lo que a término del 2026 deberá regresar a la ciudad de Arequipa.

¿En qué clubes ha jugado Percy Liza?

Estos han sido sus equipos:

  • Sporting Cristal (reserva)
  • Sporting Cristal
  • Marítimo (Portugal)
  • Carlos Mannucci
  • FBC Melgar
  • Sport Boys

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

