Quinteros dio fuerte comentario sobre el planteamiento de Pablo Guede en Alianza: "Creo..."

El inicio de Alianza Lima en la temporada 2026 ha provocado que los seguidores blanquiazules salgan a criticar duramente al técnico Pablo Guede por su eliminación de la Copa Libertadores y su planteamiento erróneo en los partidos de la Liga 1, lo que ha llevado a la confusión de sus jugadores al asignarles diferentes posiciones en el campo. Ante esta situación, Henry Quinteros ha salido a opinar sobre la idea de juego del entrenador argentino.

Henry Quinteros dio fuerte comentario sobre la idea de juego de Pablo Guede en Alianza Lima

En la conversación con Ovación Radio, Quinteros fue consultado sobre el momento actual de Alianza y, sobre todo, por el mal planteamiento de Pablo Guede al ubicar futbolistas fuera de su puesto habitual.

Para el exjugador del cuadro blanquiazul, es importante comprender al entrenador argentino, ya que atraviesa un momento difícil al no contar con jugadores importantes debido a lesiones y algunos por temas extradeportivos.

Según Henry Quintero, esto ha llevado a que Pablo Guede deba tomar decisiones que actualmente le están costando el puesto, dado que no ha logrado que los futbolistas desempeñen adecuadamente en el campo, lo que ha generado confusión y la falta de resultados positivos.

"En lo personal, me gusta ubicar a los jugadores en las posiciones donde mejor se desempeñan. Sin embargo, considero que existen cuestiones relacionadas con lesiones y cargas que el cuerpo técnico evalúa a diario", expresó inicialmente.

Pablo Guede es cuestionado por los hinchas blanquiazules por su mal planteamiento en Alianza Lima.

"Hay que ponernos del lado del comando técnico, los tres jugadores que salieron eran titulares. En estos meses han ocurrido muchas cosas en Alianza, por eso se ha generado esta inestabilidad. La eliminación fue el detonante para que las cosas sigan mal, pero en resultados están cerca del puntero", continuó.

Asimismo, Quinteros aseguró que tampoco hay que ser tan críticos con Guede, ya que a pesar de la eliminación en la Libertadores, en el Torneo Apertura el club aún se encuentra en pelea cerca al líder.

Henry Quintero y su postura sobre la continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima

Además, afirmó que el entrenador nacido en Argentina debería continuar en Alianza Lima porque tiene un proyecto a largo plazo que aún le falta demostrar, pero que va en camino en el torneo nacional.

"Es prematuro pensar en un cambio de técnico; hay que tener en cuenta que, tras la eliminación, han pasado algunos partidos y no se ha perdido. Más allá de los estilos de juego, realizar un cambio en apenas dos meses de trabajo es complicado", concluyó.

Pablo Guede y su mal planteamiento en Alianza Lima

Pablo Guede ha sido cuestionado por los hinchas de Alianza debido a su falta de habilidad para utilizar adecuadamente a los diversos jugadores de su plantilla, al colocarlos en posiciones alejadas de sus puestos habituales. Esta situación ha provocado que los futbolistas no logren entenderse en el campo, se sientan confundidos y, en consecuencia, no obtengan resultados positivos.