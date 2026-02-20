Universitario invirtió en comprar su pase a histórico club y no es tomado en cuenta por Rabanal

Universitario quiere el tetracampeonato de la Liga 1, por ello decidió mantener la base del plantel 'tricampeón' e incorporar a destacados elementos que les permitan dar el salto de calidad. También 'repatriaron' a jugadores que fueron cedidos a préstamo. Este es el caso de Yuriel Celi.

PUEDES VER: Universitario emociona a hinchas y avanza con negociaciones para firmar a campeón de la MLS

Para el 2023, Universitario llegó a un acuerdo con Hull City por el préstamo de Yuriel Celi. Sin embargo, en los primeros días del 2025, Jean Ferrari, en ese tiempo cumplía la labor de administrador de los cremas, informó que compró el pase del jugador de 24 años.

Celi no será convocado para el partido ante Sporting Cristal.

"En los mercados internacionales es normal hacer una inversión de bajo riesgo", expresó el exdirectivo crema, resaltando que Celi es un jugador joven con gran potencial, que necesita seguir sumando minutos para consolidar su juego.

Tras cumplir su préstamo en Deportivo Garcilaso, Universitario decidió apostar por Yuriel Celi para este 2026. Sin embargo, en las primeras tres fechas del Apertura, Javier Rabanal no lo tomó en cuenta.

Y según informó Gustavo Peralta, Yuriel Celi forma parte de la lista de jugadores que no fueron convocados para el partido ante Sporting Cristal, que se realizará en el Gallardo.

¿Cuánto vale Yuriel Celi?

Según indica Transfermarkt, el valor de Yuriel Celi es de 300 mil euros. En el 2022 alcanzó el precio más alto de su carrera con 475 mil euros.

El jugador puede cumplir la labor de volante ofensivo y extremo (maneja el perfil derecho y el izquierdo). Tiene capacidad para buscar el gol y sabe controlar el ritmo del duelo.