0
EN VIVO
Previa Alianza Lima vs Sport Boys

Universitario emociona a hinchas y avanza con negociaciones para firmar a campeón de la MLS

Universitario quiere seguir siendo protagonista y, de cara a la pelea por el tetracampeonato, apresura las negociaciones para firmar a un jugador que campeonó en la MLS.

Angel Curo
Universitario emociona a hinchas y avanza con negociaciones para firmar a campeón de la MLS
Universitario emociona a hinchas y avanza con negociaciones para firmar a campeón de la MLS | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes tiene la obligación de seguir consiguiendo triunfos en esta temporada de la Liga 1 2026 y encaminarse rumbo al tetracampeonato. Bajo esa premisa, la directiva también sigue buscando fortalecer el equipo y se dio a conocer que están negociando con un futbolista campeón de la MLS.

Sporting Cristal recibirá a Universitario en el estadio Gallardo.

PUEDES VER: Alineaciones Sporting Cristal vs Universitario: oncenas de Autuori y Rabanal para ganar en el Gallardo

Universitario avanza con negociaciones para firmar a campeón de la MLS

Los cremas buscan seguir dándole alegrías a sus hinchas, por lo que mantener a la base principal del equipo resulta un factor primordial, además de seguir en el mercado viendo posibles refuerzos a futuro. En ese contexto, están negociando para renovar el contrato de Andy Polo, campeón de la MLS.

Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que la dirección deportiva de Universitario considera al futbolista nacional como uno de los más importantes del equipo, por lo que su continuidad es un prioridad. Es por ello que, considerando que su contrato finaliza este año, ya están avanzando con las negociaciones para extender su vínculo por las siguiente dos temporadas.

Universitario trabaja en la renovación de Andy Polo. Foto: Universitario.

Universitario trabaja en la renovación de Andy Polo. Foto: Universitario.

Y es que Polo se ha convertido en uno de lo jugadores más destacados del plantel en los últimos años y actualmente es titular indiscutible en el esquema del DT Javier Rabanal. En ese sentido, la directiva busca amarrar al jugador y evitar que pueda salir gratis del equipo, ante los equipos que lo pretenden.

De hecho, en las últimas semanas se conoció que había despertado el interés de Millonarios de Colombia, club que preguntó por sus condiciones, aunque sin presentar un oferta. No obstante, esta es una gran muestra de su importancia y jerarquía como jugador.

Andy Polo fue campeón de la MLS

Cabe recordar que Andy Polo jugó por varios años en la MLS, siendo una de las figuras del Portland Timbers. De hecho, el peruano logró consolidarse en el equipo y fue una pieza esencial en la obtención del título del torneo 'MLS is Back' de la temporada 2020. Un prestigioso trofeo en su palmarés.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Ni Fossati ni Gareca: Alianza Lima eligió a entrenador extranjero para reemplazar a Pablo Guede

  2. Selección peruana muy cerca de cerrar amistoso ante España: fecha y sede del partido

  3. Con Kevin Quevedo: los 3 jugadores que descartó Pablo Guede para el Alianza Lima vs Sport Boys

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano