Universitario emociona a hinchas y avanza con negociaciones para firmar a campeón de la MLS

Universitario de Deportes tiene la obligación de seguir consiguiendo triunfos en esta temporada de la Liga 1 2026 y encaminarse rumbo al tetracampeonato. Bajo esa premisa, la directiva también sigue buscando fortalecer el equipo y se dio a conocer que están negociando con un futbolista campeón de la MLS.

Universitario avanza con negociaciones para firmar a campeón de la MLS

Los cremas buscan seguir dándole alegrías a sus hinchas, por lo que mantener a la base principal del equipo resulta un factor primordial, además de seguir en el mercado viendo posibles refuerzos a futuro. En ese contexto, están negociando para renovar el contrato de Andy Polo, campeón de la MLS.

Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que la dirección deportiva de Universitario considera al futbolista nacional como uno de los más importantes del equipo, por lo que su continuidad es un prioridad. Es por ello que, considerando que su contrato finaliza este año, ya están avanzando con las negociaciones para extender su vínculo por las siguiente dos temporadas.

Universitario trabaja en la renovación de Andy Polo. Foto: Universitario.

Y es que Polo se ha convertido en uno de lo jugadores más destacados del plantel en los últimos años y actualmente es titular indiscutible en el esquema del DT Javier Rabanal. En ese sentido, la directiva busca amarrar al jugador y evitar que pueda salir gratis del equipo, ante los equipos que lo pretenden.

De hecho, en las últimas semanas se conoció que había despertado el interés de Millonarios de Colombia, club que preguntó por sus condiciones, aunque sin presentar un oferta. No obstante, esta es una gran muestra de su importancia y jerarquía como jugador.

Andy Polo fue campeón de la MLS

Cabe recordar que Andy Polo jugó por varios años en la MLS, siendo una de las figuras del Portland Timbers. De hecho, el peruano logró consolidarse en el equipo y fue una pieza esencial en la obtención del título del torneo 'MLS is Back' de la temporada 2020. Un prestigioso trofeo en su palmarés.