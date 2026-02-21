Pérez Guedes dio fuerte comentario tras no lograr ganar de visita con Universitario: "Hay..."

Universitario de Deportes ha conseguido dos empates consecutivos al visitar a Cusco FC y luego a Sporting Cristal en el Torneo Apertura de la Liga 1. Por ello, el volante Martín Pérez Guedes fue quien salió al frente y no se guardó nada al hablar sobre esa mala racha.

Martín Pérez Guedes dio fuerte comentario tras no lograr ganar de visita con Universitario

En conversación con distintos medios, Pérez Guedes fue consultado sobre diversos temas que abarcan el doloroso empate que sufrió Universitario ante Cristal por la fecha cuatro del Torneo Apertura de la Liga 1.

Entre las consultas que le hicieron al volante merengue está por qué el equipo no puede conseguir una victoria cuando le toca jugar como visitante en el primer torneo del año.

Para Martín Pérez Guedes, esta corta mala racha de no ganar en condición de visita se debe a que hay ocasiones en donde Universitario no puede manejar el partido, tal como fue el caso ante Sporting Cristal, y por temas arbitrales, como sucedió con Cusco FC.

Video: Jax Latin Media

"Hoy era un partido que se podía manejar de otra forma, en Cusco ya sabemos lo que pasó. Nada, hay que seguir mejorando y trabajando", afirmó.

Asimismo, dio su análisis de por qué el equipo merengue empató 2-2 con Sporting Cristal a pesar de ir ganando 2 a 0 en la primera parte del partido.

"Creo que en el primer tiempo dominamos bastante, tuvimos varias oportunidades de gol", dijo inicialmente. "Creo que fue un partido difícil. Quizás en el segundo tiempo no pudimos mantener el ritmo. Debemos seguir mejorando, esto apenas comienza", concluyó.

Universitario no gana de visita en la Liga 1 2026

Universitario ha disputado cuatro partidos en lo que va del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Sin embargo, cuando juega de local, logra contundentes victorias. No obstante, ante Cusco FC empató 1-1 y ante Cristal 2-2.