Universitario ganó 3-1, salió campeón y desató la algarabía a la hinchada merengue

Universitario de Deportes es el tricampeón nacional de la Liga 1. Sin embargo, en sus categorías menores también está realizando una gran gestión al lograr que su división del 2016 se corone campeón de la Illinois Newell's Cup 2026 al vencer 3 a 1 a su similar Newell's Old Boys de Argentina.

La categoría 2016 de Universitario logró vencer 3-1 a Newell's Old Boys en la gran final de la Copa Oro de la Newell's Cup 2026 en Rosario, Argentina.

El equipo merengue tuvo a Mauro Medina como el mejor jugador del torneo juvenil y además fue el autor del tercer gol en la final, lo que llevó a los hinchas cremas que acompañaron al equipo en Argentina a festejar la copa.

Mauro Medina fue premiado como el mejor jugador de la Illinois Newell's Cup 2026.

Universitario de Deportes en la temporada 2016 llegó a esta etapa tras vencer a diversos equipos como Sportivo por 9-1, Jockey Club por 1-0 y Club Toro por 2-1.

Además, en el inicio de la Newell's Cup, el conjunto merengue ya había disputado un partido con el rival de la gran final; sin embargo, ese encuentro terminó 2-2 y ahora los cremas se impusieron 3-1.

Universitario volvió a ser campeón de la Newell's Cup

La categoría 2015 de Universitario de Deportes se coronó campeona de la Newell's Cup 2024 al vencer al anfitrión Newell's Old Boys, celebrada en Argentina. De igual manera, la división 2011 también logró ganar la Copa Oro en el mismo torneo, año y rival.