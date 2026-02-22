- Hoy:
Autuori llenó de elogios a figura de Sporting Cristal ante Univeristario: "Es un lujo"
A pesar de no haber podido conseguir la victoria, el entrenado brasileño no dudó en destacar la actuación de uno de los jugadores del Sporting Cristal vs Universitario.
Como parte de la última fecha del Torneo Apertura, Sporting Cristal recibió en su estadio a Universitario y el resultado fue un empate entre ambos equipos. Al término de partido, Paulo Autuori, DT de los celestes, destacó la labor de uno de los históricos de su plantel y señaló la importancia que tiene dentro y fuera del campo.
Se trata de Yoshimar Yotún, quien regresó a las canchas después de una larga ausencia por una lesión y que desde su primer partido demostró que está para ser titular en el equipo de sus amores. En ese sentido, Autuori no dudó en destacar el nivel del capitán rimense, quien fue uno de los mejores ante Universitario de Deportes.
"Tener a Yoshimar Yotún es un lujo como entrenador y miren que ya he dirigido jugadores interesantes. Hoy en día es un jugador que ha recuperado sus niveles de fuerza y tiene una categoría muy clara. El último pase que le dio a 'Santi' es de alguien que tiene claridad y que está mirando toda la cancha y eso no es para cualquiera", sostuvo en conferencia de prensa al término de cotejo en el estadio Alberto Gallardo.
(Video: Jax Latin Medida)
Por otro lado, el DT brasileño también admitió la poca claridad mental que tuvieron los jugadores debido a los dos goles que encajó el rival y que lo desestabilizó. "Nos vinimos abajo mentalmente por la manera en que sufrimos los dos goles tempraneros. No nos encontramos. Pero ya sabemos cómo dar vuelta a los resultados; este equipo tiene actitud. Aun así, debemos dejar de recibir goles, de todas maneras", acotó.
Cambio de página y próximo partido para Sporting Cristal
Si bien era importante conseguir una victoria ante Universitario, Sporting Cristal no puede quedarse en este resultado y ahora debe concentrarse en superar la llave ante 2 de Mayo para clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores y asegurar su participación en un torneo a nivel internacional, ya sea la Libertadores o la Sudamericana.
El partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo se jugará el martes 24 de febrero desde las 19:30 horas. El equipo de Autuori está enfocado en ganar el partido luego del empate que consiguieron en Paraguay. Una victoria, sin importar la cantidad de goles, asegura su clasificación a la siguiente ronda.
