Autuori dejó fuerte comentario sobre Universitario tras el empate de Cristal: "Un equipo..."
El DT brasileño quedó a gusto con el empate de Sporting Cristal y no dudó en dejar un mensaje sobre el equipo crema.
Universitario tenía el triunfo en el bolsillo ante Sporting Cristal jugando de visita en el Alberto Gallardo, pero su DT Javier Rabanal pecó de confiado y terminó perdiendo la ventaja con los cambios que hizo. En una de las últimas jugadas del partido, los celestes tuvieron un penal a favor y sellaron el 2-2. Ahora se repartieron puntos y el que quedó satisfecho fue Paulo Autuori.
“Estoy feliz porque el equipo pudo recuperarse, pero es difícil y en algún momento va a pasar factura. Jugamos en pocos días, hay futbolistas que han jugado dos partidos con un viaje de por medio. Ahora hay que pensar en el próximo partido", contó el DT brasileño tras el partido. Pero, esto no fue lo único. También dejó una inesperada opinión sobre su rival: Universitario.
El equipo crema llegó al Gallardo como tricampeón y eso es algo que se respeta, así lo hizo saber Paulo Autuori: "Somos un equipo que está bien físicamente, que tiene actitud para revertir las cosas. No es sencillo remontar a un equipo como la ‘U’, con madurez competitiva y grandes jugadores; en el segundo tiempo prácticamente los empujamos”.
Próximo partido de Sporting Cristal
Los celestes pasarán página para centrarse en su importante partido ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores. Con el empate 2-2 en la ida, están obligados a ganar para lograr la clasificación. Su posible rival estára entre Carabobo de Venezuela o Huachipato de Chile.
El partido está programado para el martes 24 de febrero a las 19:30 horas (hora peruana). Al no estar el Estadio Nacional disponible, Sporting Cristal mudó su localía al estadio Miguel Grau del Callao.
