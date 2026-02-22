- Hoy:
Julinho se rindió en elogios ante figura extranjera de Sporting Cristal: "Es extraordinario"
El ídolo rimense, Julinho, analizó el presente de Sporting Cristal y elogió con firmeza a un importante extranjero del plantel, resaltando su importancia en el equipo.
Sporting Cristal logró un agónico empate por 2-2 ante Universitario en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. Los rimenses rescataron un punto de oro luego de ir por dos goles abajo en el marcador. En la previa de este encuentro, el ídolo de la escuadra cervecera Julinho, sorprendió al destacar a un extranjero del equipo.
Julinho se rindió en elogios ante figura extranjera de Sporting Cristal
Durante la previa del encuentro ante Universitario, Julinho conversó con las cámaras de 'L1 MAX' y analizó el presente que atraviesa la escuadra bajopontina en la temporada. En ese sentido, no dudó en elogiar a Paulo Autuori por el trabajo que viene realizando desde el banquillo.
El exfutbolista brasileño resaltó la labor del entrenador y aseguró que Sporting Cristal atraviesa un momento de calma y orden. Además, lo calificó como un técnico extraordinario que poco a poco está consolidando un once titular. Como ejemplo, recordó el buen rendimiento mostrado ante 2 de Mayo pese a jugar con un hombre menos.
Video: L1 MAX
"En Cristal hay mucha paz y tranquilidad; se trabaja duro. Paulo Autuori es un entrenador extraordinario que poco a poco está conociendo a sus jugadores y encontrando su once ideal. El otro día, incluso con uno menos en la Libertadores, el equipo jugó muy bien. Creo que el grupo ya está más maduro y Paulo está encontrando la línea que se necesita", señaló el retirado futbolista.
Si bien el arranque de la temporada 2026 de Sporting Cristal no ha sido estelar, el equipo se encuentra cada vez más consolidad y Paulo Autuori le ha dado rodaje a varios jugadores, demostrando que es un técnico que sabe potenciar a sus pupilos.
Próximo partido de Sporting Cristal
La escuadra 'celeste' deberá dejar atrás el empate ante Universitario y concentrarse en su próximo desafío ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores. Un partido donde Cristal deberá salir en busca de la victoria para asegurar su pase a la fase 3 del torneo continental.
