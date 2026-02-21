0
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura

¡Mucha categoría! Yoshimar Yotún anotó de penal el 2-2 ante Universitario en el Gallardo

El volante celeste aprovechó un penal a favor en los descuentos y empató el partido ante Universitario.

Fabian Vega
Yoshimar Yotún anotó de penal el empate ante Universitario
Y cuando muchos pensaban que Universitario se llevaba un gran triunfo de visita, apareció Martín Távara para darle vida a Sporting Cristal. El volante generó un penal a favor y el capitán Yoshimar Yotún lo convirtió con mucha categoría. Nada pudo hacer Diego Romero para evitar el empate, al final ambos equipos se reparten los puntos.

Lanzaron 'gallinas' en el Cristal vs Universitario

PUEDES VER: Hinchas de Sporting Cristal recibieron advertencia tras lanzar objetos en partido ante Universitario

