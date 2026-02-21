- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Sporting Cristal vs Universitario
- Osasuna vs Real Madrid
- Alianza Lima vs SESI
- Tabla Liga 1
- Cerro Porteño vs Olimpia
¡Mucha categoría! Yoshimar Yotún anotó de penal el 2-2 ante Universitario en el Gallardo
El volante celeste aprovechó un penal a favor en los descuentos y empató el partido ante Universitario.
Y cuando muchos pensaban que Universitario se llevaba un gran triunfo de visita, apareció Martín Távara para darle vida a Sporting Cristal. El volante generó un penal a favor y el capitán Yoshimar Yotún lo convirtió con mucha categoría. Nada pudo hacer Diego Romero para evitar el empate, al final ambos equipos se reparten los puntos.
PUEDES VER: Hinchas de Sporting Cristal recibieron advertencia tras lanzar objetos en partido ante Universitario
Video: L1MAX
Noticia en desarrollo...
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90