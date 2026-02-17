Álex Valera no calló y dejó contundente comentario sobre Paolo Guerrero: "Es un..."

Luego del triunfo de Universitario de Deportes por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026, Álex Valera sorprendió con declaraciones sobre su puesto como delantero y también se refirió a Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima y máximo goleador en la historia de la selección peruana. El atacante merengue dejó un contundente comentario sobre el artillero de la escuadra blanquiazul.

Como sabemos, el 'Rifle' sigue siendo el principal atacante de la 'U' gracias a sus goles y permanece por encima de Sekou Gassama en cuanto a preferencia por parte de Javier Rabanal. Por ello, al ex Deportivo Llacuabamba se le preguntó sobre si será convocado a la Blanquirroja para los próximos compromisos amistosos y aprovechó para hablar sobre el 'Depredador' de La Victoria.

"Gracias a Dios sigo anotando y aportando. Nadie tiene el puesto comprado; voy a esperar si es que me llaman y dar lo mejor a la selección. Paolo Guerrero es un referente del fútbol peruano y la selección; todo lo que ha hecho es muy merecido", indicó Álex Valera para la prensa nacional, señalando que espera ser llamado por Mano Menezes en la próxima fecha FIFA y elogiando a Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero no la pasa bien en Alianza Lima.

Recordemos que el delantero de Alianza Lima ha sido muy criticado a lo largo de la semana pasada por no haber pateado el penal ante 2 de Mayo y dejarle la responsabilidad a Eryc Castillo, quien terminó errándolo y ello desembocó en la eliminación de los blanquiazules en la Copa Libertadores 2026. Por su parte, el 'Rifle' sigue anotando con Universitario y los hinchas están fascinados con su rendimiento en la Liga 1.

Números de Álex Valera en Universitario

En estas temporadas dentro de Universitario de Deportes, Álex Valera ha disputado un total de 160 partidos con camiseta merengue y anotado un total de 74 goles junto a 21 asistencias. Esto abarca todos los encuentros disputados entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.