Alianza Lima tiene una dura tarea este viernes. El equipo de Pablo Guede sabe que no pueden ceder más puntos en la Liga 1 y están obligados a ganar de local ante Sport Boys. De no hacerlo, podrían haber consecuencias. El equipo del Callao está al tanto de los problemas de los blanquiazules, por eso quieren dar el batacazo.

Ante esto una de las figuras de Sport Boys confesó que saben como pueden ganarle a Alianza Lima y dar la sorpresa. “Debemos jugar con Alianza con seriedad. Ellos vienen golpeados por la Copa y tenemos que tomarlo a nuestro favor, pues con desesperación irán a atacar y dejarán espacios”, reveló Nicolás Da Campos, volante argentino que está en el club rosado desde el 2025.

Nicolás Da Campo es una de las figuras de Sport Boys

Si Alianza Lima no le gana a Sport Boys, habrá consecuencias y es que desde la interna del club se está hablando de que quieren sacar a Pablo Guede porque no están a gusto con su trabajo. Esto mas que nada vendría de la junta de acreadores del club, no de los Navarro que han respaldo al DT argentino para que se quede hasta fin de año.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Sport Boys?

El partido entre ambos equipos esta programado para este viernes 20 de febrero a partir de las 20:00 horas (hora de Perú). Matute lucirá un lleno total y parece que habrá presencia de hinchada visitante. Alianza Lima saldrá al campo con su mejor once titular, ya no disputan torneo internacional y van por todo para ganar la Liga 1.