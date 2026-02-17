DT de Cienciano dejó firme comentario tras partido con Universitario: "Hinchada de..."

Recientemente, por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026, Universitario de Deportes derrotó a Cienciano en el Estadio Monumental de Ate y sigue metido en la lucha por salir tetracampeón de la Liga 1. En ese sentido, el DT de los cusqueños, Horacio Melgarejo, sorprendió dejando una fuerte declaración sobre el cuadro merengue y también hizo una autocrítica para la institución deportiva en la que trabaja.

Resulta que luego del partido en Lima, el entrenador argentino señaló que no siente presión en salir campeón con el 'Papá' y que el club es un 'elefante anestesiado' que tiene que dejar de vivir de la historia, esto en referencia a la Copa y Recopa Sudamericana que ganaron en los años 2003 y 2004. Tales palabras no gustaron a la afición y por ello ahora el director técnico brindó nuevos comentarios al respecto, en los que también mencionó a la 'U'.

"No podemos estar viviendo de lo de hace 23 años. Hoy por hoy, Universitario tiene Campomar, lleva 3 años siendo campeón. Pido disculpas a la hinchada de Cienciano si se molestó. Muchas veces, cuando uno dice la verdad, la verdad molesta", indicó Horacio Melgarejo, dejando claro que sus declaraciones no fueron error, sino lo que realmente siente sobre la problemática que atraviesa Cienciano.

Como sabemos, el 'Papá' es el único club de Perú que posee un título internacional de la Conmebol y siempre suelen sacar cara por ello, sintiéndose superiores a Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Sin embargo, la realidad nos dice que hace más de 2 décadas no levantan títulos importantes y nunca en su historia han podido salir campeones de la Liga 1, logro que clubes como Melgar, Sport Boys, Deportivo Municipal o la Universidad San Martín han obtenido en más de una ocasión.

Hace exactamente 23 años Cienciano fue campeón de la Copa Sudamericana.

¿En qué clubes ha estado Horacio Melgarejo?

Estos han sido sus equipos: