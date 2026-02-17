0

Cienciano hizo fuerte anuncio tras su derrota ante Universitario en el Monumental

Luego de caer ante Universitario en Ate, Cienciano hizo importante anuncio sobre una incorporación con miras a la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2025.

Wilfredo Inostroza
Cienciano viene de caer ante Universitario en el Monumental
Cienciano viene de caer ante Universitario en el Monumental | Foto: Cienciano
Pese a que mostró algunos buenos momentos, Cienciano no pudo sostenerse en el Monumental y cayó frente a Universitario por 2-1 por el Torneo Apertura de la Liga 1 y apenas sumado tres puntos de nuevo posibles en este inicio de la temporada

Tras su revés en Ate y un discreto comienza de la campaña, la 'Furia Roja' ha reforzado su plantilla y acaba de anunciar el fichaje de un arquero: nos referimos Jean Franco Roncal.

"¡Bienvienido Jean Franco! Anunciamos a Jean Franco Roncal como nuevo jugador de Cienciano para la temporada 2026. El arquero peruano llega procedente del Deportivo Lute de Lambayeque, donde disputó la Liga 3 en 2025 ¡Vamos con todo a defender nuestra sagrada camiseta!", fue el mensaje con el que el 'Papá de América' anunció la incorporación.

Jean Franco Roncal

Jean Franco Roncal, nuevo golero de Cienciano.

Recordemos que el cuadro imperial disputará la edición 2026 de la Copa Sudamericana y su rival será FBC Melgar, el próximo 5 de marzo, en Cusco, por una nueva edición de 'Clásico del sur'.

Roncal nació en Chiclayo ha atajado en equipos como Carlos Stein, Unión Comercio, Juan Aurich y CCD Cachorro. Ahora deberá competir con el paraguayo Gonzalo Falcón y el nacional Ítalo Espinoza.

Próximo partido de Cienciano

Cienciano medirá fuerzas ante Alianza Atlético en Cusco este sábado 21 de febrero, a partir de las 19:00 horas, por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

