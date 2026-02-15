¿Descalificación? FC Cajamarca alineó 10 jugadores no nacidos en el Perú por Liga 1 2026

Uno de los hechos insólitos que se vio en el fútbol peruano se dio en el Sport Huancayo vs FC Cajamarca. Este cotejo correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura 2026, presentó un elenco cajamarquino con una alineación de 10 jugadores no nacidos en el Perú, mientras que uno sí era de origen nacional.

Alineación de FC Cajamarca con 10 futbolistas nacidos en el exterior

Esta fue la alineación de FC Cajamarca para su cotejo en Huancayo. Solo había un futbolista nacido en el Perú:

Carlos Mosquera (Colombiano)

Jefferson Orejuela (Ecuatoriano)

Pablo Míguez (Uruguayo-peruano)

Matías Almirón (Uruguayo)

Ricardo Lagos (Peruano)

Alexis Rodas (Paraguayo)

Pablo Lavandeira (Uruguayo-peruano)

Tomás Andrade (Argentino)

Arley Rodríguez (Colombiano)

Jonathan Betancourt (Ecuatoriano)

Hernán Barcos (Argentino-peruano)

Resulta, que el cuadro cajamarquino puso en regla la nueva norma de la FPF y Liga 1 en el que permite la alineación de siete jugadores extranjeros desde el arranque. Sin embargo, hay futbolistas nacionalizados como Hernán Barcos, Pablo Lavandeira y Pablo Míguez, quienes no ocupan plaza de extranjero de manera legal.

El único futbolista de origen peruano es Ricardo Lagos, ex Alianza Lima, quien se desempeña como lateral izquierdo en el combinado cajamarquino. Un hecho que ah repercutido en redes sociales, al ver que ahora se puede dar la posibilidad de que un club nacional tenga hasta una oncena completa de futbolistas no nacidos en el Perú.

Hernán Barcos fue titular y solo jugó 15 minutos. Foto: Captura L1 MAX.

Hernán Barcos se lesionó en FC Cajamarca

Apenas se jugaban los 15 minutos del partido entre Sport Huancayo y FC Cajamarca, el 'Pirata' pidió su cambio cuando el equipo perdía 1-0 en la Incontrastable. No se ha hecho oficial un reporte sobre el estado actual del ex Alianza Lima, lo cierto es que se hizo sentir su ausencia ya que el plantel cayó 2-0 al cierre de los 90 minutos.