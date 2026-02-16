Pedro Aquino confesó por qué no juega en Alianza Lima y apuntó contra Pablo Guede

Es uno de los jugadores con más experiencia dentro del plantel de Alianza Lima, pero no está siendo utlizado por Pablo Guede. El DT insiste en contar con otras opciones y hasta improvisa con Gianfranco Chávez como volante. Todo esto mientras Pedro Aquino se la pasa viendo los partidos desde el banco de suplentes. Ahora el mismo volante rompió su silencio.

"No tengo ninguna lesión, estoy bien. Estoy al 100. No sé porque no estoy jugando, son decisiones del técnico, pero ya está", reveló Pedro Aquino al ser abordado y consultado por la prensa. Esto demuestra que el volante no sería del gusto de Pablo Guede, sino no se entiende la razón de su inactividad dentro del once titular de Alianza Lima.

Video: José Varela

Lo más probable es que el DT argentino se entere de estas declaraciones y converse con Pedro Aquino, ojalá esto no lo sentencie dentro del equipo. Si no juega y Pablo Guede sigue en el cargo, no se descarta de que pueda buscar su salida a mitad de temporada. Con su experiencia podría ser parte de un mediocampo sólido, pero nadie sabe bien lo que pasa en los entrenamientos.

Detalles contractuales de Pedro Aquino

El volante peruano aún pertenece a Santos Laguna de México, pero fue prestado a Alianza Lima a mediados del 2025 por un año. Esto quiere decir que dejaría de ser jugador blanquiazul a mitad de año. Se desconoce si hay algún trato para extender la cesión hasta final de temporada. Si va a seguir sin jugar, lo más probable es que la 'Roca' busque su salida a otro club.

Alianza Lima enfrentará a Sport Boys este viernes en Matute. Si Aquino está en perfectas condiciones, no habría razón por la que Aquino no sume minutos en la Liga 1. Ya hay miles de comentarios reaccionando en contra de Guede, la presión lo pondría contra las cuerdas. ¿Será momento del debut de Aquino?