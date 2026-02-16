Presidente de Talleres lanzó dura crítica a Pablo Guede por Federico Girotti: "Una lástima"

Pablo Guede sigue en el ojo de la tormenta por lo sucedido con Federico Girotti en Trujillo. Aunque él reveló que es su forma de dirigir, parece que el delantero no está cómodo por lo que le piden dentro del campo. Ante esto el presidente de Talleres, exequipo del argentino, salió al frente para defenderlo de las críticas y apuntó directamente a las decisiones del DT de Alianza Lima.

“Una lástima (eliminación en la Libertadores) porque hizo esfuerzo para un gran equipo. Me extraño no ver a Girotti donde más rinde. Tiene que estar en el área. Por fuera (extremo) le cuesta mucho. Es goleador”, estas fueron las palabras de Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba para TV Perú Deportes. No está de acuerdo con las decisiones de Pablo Guede.

Presidente de Talleres sale en defensa de Girotti | Alfredo Ccasa

En los últimos partidos, por darle prioridad a Paolo Guerrero, Federico Girotti no ha estado jugando en su posición natural. Hasta el momento no ha podido anotar goles y de seguir así, empezarán a criticar su presencia en Alianza Lima. Se tiene en cuenta que el club pagó cerca de 1,6 milones de dólares por el pase del argentino. Hasta el momento está en deuda.

El presente de Alianza Lima

Con la eliminación en la Libertadores las cosas se complican, ya que la competencia por el puesto solo será en la Liga 1. Pablo Guede deberá eligir a su mejor delantero, pues ya se está dando cuenta que el equipo no funciona cuando juegan los dos juntos. Hasta a Luis Ramos le va bien jugando como único delantero. Veremos si Guede hace caso a las declaraciones del presidente de Talleres.

Girotti en deuda con el gol

Su 2025 fue bajo y en este 2026 aún no se esta viendo su revancha. Federico Girotti anotó solamente 4 goles en la temporada pasada y en la actual no ha podido marcar con Alianza Lima de manera oficial. Quizás otra hubiera sido la historia si lo dejaban patear el penal ante 2 de Mayo en la Copa Libertadores. El destino quería que las cosas se dieran así.