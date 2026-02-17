Sonó para reforzar Alianza Lima y ahora es blanco de críticas en su nuevo club: "La forma física..."

Alianza Lima mantiene el foco en ganar la Liga 1 luego de la eliminación de la Copa Libertadores. Al final del año competitivo del elenco blanquiazul se hablaba de la incorporación de un jugador que pasó por Europa, pero este refuerzo no llegó a la fase final y terminó fichando por un equipo colombiano. Ahora, el delantero que estuvo en la órbita del elenco Íntimo está siendo duramente criticado por su bajo rendimiento.

Jugador que sonó para refuerzo de Alianza recibe duras críticas

Entre los nombres que estuvieron en la órbita de Alianza Lima figuró el de Darwin Machís, venezolano que pasó por el Udinese, Cádiz, Valladolid, entre otros. Finalmente, no llegó a convertirse en refuerzo del equipo Íntimo y ahora está recibiendo cientos de críticos por los hinchas de América de Cali.

Darwin Machís jugó dos partidos desde el inicio del torneo de dicho país y en los que ha estado en cancha solo 23 minutos. Además, recibió una tarjeta roja, lo que incrementó aún más los comentarios contra su mal rendimiento. Ante ello, el DT de América de Cali, David González, salió a aclarar la situación del jugador y por qué no tiene minutos.

"Le ha costado un poco encontrar la forma física para la forma en que nosotros jugamos. Somos un equipo intenso en el que los 11 atacan y los 11 defienden, esta semana presentó un problema físico, pero la verdad es que no ha alcanzado el 100% que necesitamos", sostuvo el entrenador del club de Colombia.

Darwin Machís llegó a América de Cali en el 2026.

Al poco tiempo de haber llegado a América de Cali, los hinchas empiezan a pedir su salida del club. Su preocupante estado físico no le permite ser una de las piezas a tener en cuenta por parte del entrenador, pero se esperará pacientemente a que logre adaptarse al ritmo de juego de la liga colombiana.